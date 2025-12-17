Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận

MalaysiaỦy ban kỷ luật FIFA (FDC) đưa ra án phạt liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ.

* Tiếp tục cập nhật

Facundo Garces, một trong bảy cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ, thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định "việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất mà bóng đá Malaysia từng đối mặt, khi đội tuyển phụ thuộc đáng kể vào nhóm cầu thủ nhập tịch.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Họ sau đó tiếp tụcđệ đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 8/12, và sẽ gửi bản lập luận chi tiết vào ngày 18/12 đến trụ sở CAS tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

CAS được coi là cửa cuối cùng của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Dù vậy, những trường hợpCAS đảo ngược phán quyết của FIFAkhông nhiều, bởi LĐBĐ thế giới thường đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết về các vụ việc.

Hiếu Lương