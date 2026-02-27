Người thân cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể ra tòa làm chứng

MalaysiaLuật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman cho rằng LĐBĐ Malaysia và FIFA có thể triệu tập nhân chứng liên quan ở cuộc gặp tiếp theo tại Tòa Trọng tài Thể thao.

Phiên điều trần có sự góp mặt của đại diện các cầu thủ, LĐBĐ Malaysia (FAM) và FIFA tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc vào sáng nay 27/2, giờ Hà Nội. Tuy nhiên, phát ngôn viên CAS Vanessa Tracey cho biết phán quyết cuối cùng dự kiến chỉ được công bố vào tuần sau.

Luật sư thể thao người Malaysia Hairul Othman cho biết phiên điều trần thực chất chỉ là dịp để FAM và FIFA đưa ra các bằng chứng. "Sau đó, hai bên được cho một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị luận chứng bằng văn bản, trước khi CAS đưa ra quyết định", Hairul nói với báo Malaysia.

7 cầu thủ Malaysia gốc nước ngoài bị FIFA cấm thi đấu một năm vì gian lận nhập tịch. Ảnh: ASEAN Football

Vị luật sư này cho rằng vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu đối mặt khó khăn, vì hai bên đều muốn bảo vệ lập luận. Theo đó, FAM có thể cho rằng tất cả các quy trình nhập tịch đều được thực hiện đúng thủ tục, còn FIFA sẽ chứng minh các tài liệu không hợp lệ.

Việc CAS hoãn công bố phán quyết cuối cho thấy quá trình pháp lý còn một số thủ tục khác, bao gồm khả năng triệu tập nhân chứng. "FAM và FIFA có thể triệu tập những người liên quan, bao gồm các thành viên gia đình của cầu thủ nếu cần chứng minh tính hợp lệ của các tài liệu", Hairul cho hay.

Sau phiên điều trần, bà Vanessa Tracey xác nhận Hội đồng trọng tài cần thêm thời gian thảo luận. Bên cạnh đó, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành do tính chất quan trọng của vụ việc. Phán quyết đầy đủ sẽ được ban hành sau và có thể được công bố trên trang web của CAS nếu không bên nào yêu cầu giữ bí mật.

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Trong báo cáo chi tiết của FDC, vấn đề chính nằm ở giấy khai sinh của ông hoặc bà của nhóm cầu thủ này. Trước đây, FAM gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi những người này sinh tại Malaysia – yếu tố quan trọng để cầu thủ có thể nhập tịch dựa vào huyết thống từ đời ông bà. Tuy nhiên, FIFA tìm được giấy khai sinh gốc lại chứng minh họ không sinh tại Malaysia.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Đến tháng 1, CAS chấp thuận đơn kháng cáo xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ. Họ lập tức được CLB đăng ký thi đấu, như Hevel, Irazabal và Figueireido ở Johor Darul Tazim của Malaysia.

Trung Thu (theo Arena Metro)