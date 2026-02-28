Các đối thủ ủng hộ Anthropic trong cuộc chiến AI với Lầu Năm Góc

Hàng trăm nhân viên Google và OpenAI kêu gọi công ty gác lại sự cạnh tranh để sát cánh cùng Anthropic trong cuộc đối đầu AI với Lầu Năm Góc.

Theo TechCrunch, thư ngỏ với tiêu đề We Will Not Be Divided (Chúng ta sẽ không bị chia rẽ) kêu gọi các lãnh đạo công nghệ đoàn kết giữ vững lập trường và nhận được chữ ký từ hơn 540 nhân viên Google và 90 nhân viên OpenAI.

"Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ gác lại khác biệt và cùng nhau tiếp tục từ chối yêu cầu hiện tại của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc cho phép sử dụng các mô hình để giám sát hàng loạt trong nước và tự động giết chóc mà không có sự theo dõi của con người. Họ đang cố gắng chia rẽ từng công ty bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi rằng công ty kia sẽ nhượng bộ. Chiến lược đó chỉ hiệu quả khi không ai trong chúng ta biết lập trường của người khác", bức thư viết.

Lãnh đạo Google và OpenAI chưa bình luận về thư. Tuy nhiên, những tuyên bố không chính thức cho thấy cả hai công ty đều ủng hộ lập trường của Anthropic. Dù đang hợp tác với Lầu Năm Góc, Anthropic muốn bảo đảm rằng Claude, mô hình AI của công ty, sẽ không bị sử dụng cho việc giám sát hàng loạt người Mỹ hoặc trong hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động.

Trong phỏng vấn với CNBC hôm 27/2, CEO OpenAI Sam Altman cho biết cá nhân ông "không nghĩ Lầu Năm Góc nên đe dọa áp dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) với các công ty này". Theo CNN, người phát ngôn của OpenAI xác nhận công ty có chung những "lằn ranh đỏ" với Anthropic nhằm chống lại vũ khí tự động và giám sát hàng loạt.

Google DeepMind chưa lên tiếng về cuộc xung đột, nhưng nhà khoa học trưởng Jeff Dean, với tư cách cá nhân, bày tỏ sự phản đối trước hoạt động giám sát của chính phủ. Ông viết trên X: "Việc giám sát hàng loạt vi phạm Tu chính án thứ tư và ảnh hưởng tiêu cực đến tự do ngôn luận. Các hệ thống giám sát dễ bị lạm dụng cho mục đích chính trị hoặc phân biệt đối xử".

Logo startup Anthropic và mô hình Claude của công ty hiển thị trên màn hình. Ảnh: AFP

Phía Bộ Quốc phòng Mỹ phản bác Anthropic, khẳng định vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và các nhà cung cấp theo hợp đồng không thể tự đặt ra điều khoản về cách quân đội sử dụng sản phẩm. Lầu Năm Góc cũng đe dọa xếp Anthropic vào diện rủi ro chuỗi cung ứng - hạng mục thường chỉ dành cho công ty từ quốc gia đối địch. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng hợp tác với chính phủ Mỹ cũng như uy tín của công ty.

Tổng thống Donald Trump hôm 27/2 chỉ đạo toàn bộ cơ quan liên bang Mỹ ngừng sử dụng sản phẩm của Anthropic. "Chúng ta không cần và không muốn sử dụng chúng, cũng như sẽ không hợp tác với họ một lần nào nữa", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Động thái trên được tiến hành sau khi kết thúc hạn chót mà Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra nhằm giải quyết tranh cãi với Anthropic.

Daniel Castro, Phó chủ tịch Quỹ Công nghệ Thông tin và Đổi mới (ITIF) của Mỹ, nhận định: "Các quyết định về trí tuệ nhân tạo quân sự không thể giải quyết thông qua những cuộc đối đầu ngẫu hứng giữa Lầu Năm Góc với công ty riêng lẻ. Nếu một số khả năng của AI được coi là thiết yếu cho quốc phòng, chúng cần được thảo luận công khai và ghi vào luật".

Thu Thảo (Theo AFP, TechCrunch)