OpenAI đạt thỏa thuận dùng AI trong hệ thống mật của quân đội Mỹ

OpenAI ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc cho phép dùng công cụ AI trong hệ thống mật của quân đội Mỹ với giới hạn an toàn tương tự yêu cầu của Anthropic.

Thỏa thuận giữa OpenAI với Lầu Năm Góc diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tất cả cơ quan chính phủ liên bang phải ngừng sử dụng công cụ AI của Anthropic và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố công ty này sẽ bị coi là "mối đe dọa với chuỗi cung ứng" - định danh thường chỉ dành cho những doanh nghiệp từ quốc gia đối địch.

Trước đó, Anthropic đã từ chối nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Lầu Năm Góc về giới hạn an toàn khi sử dụng hệ thống AI trong vũ khí tự động và hoạt động giám sát hàng loạt công dân Mỹ. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ phản bác, khẳng định vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và các nhà cung cấp theo hợp đồng không thể tự đặt ra điều khoản về cách quân đội sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, tuyên bố mới của Sam Altman, CEO OpenAI, cho thấy Lầu Năm Góc đã đồng ý với những giới hạn an toàn tương tự đòi hỏi của Anthropic. Ông viết trên X hôm 28/2: "Hai trong số những nguyên tắc an toàn quan trọng nhất của chúng tôi là cấm giám sát hàng loạt trong nước và đảm bảo trách nhiệm của con người khi sử dụng vũ lực, bao gồm cả các hệ thống vũ khí tự động. Bộ Quốc phòng Mỹ đồng ý với những nguyên tắc này, phản ánh chúng trong luật và chính sách. Chúng tôi cũng đã đưa chúng vào thỏa thuận".

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: The Indian Express

Altman cho biết, OpenAI sẽ phát triển biện pháp an toàn kỹ thuật nhằm giúp các mô hình AI hoạt động phù hợp, và đây cũng là điều Bộ Quốc phòng mong muốn. Thêm vào đó, công ty sẽ cử kỹ sư đến Lầu Năm Góc để đảm bảo an toàn cho các mô hình.

"Chúng tôi đang đề nghị Bộ Quốc phòng đưa ra những điều khoản tương tự cho tất cả công ty AI, và theo quan điểm của chúng tôi, mọi người đều nên sẵn sàng chấp nhận. Chúng tôi đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được thấy tình hình giảm leo thang, tránh những hành động liên quan đến pháp luật và chính phủ, hướng tới các thỏa thuận hợp lý", Altman cho biết.

Hiện chưa rõ lý do Lầu Năm Góc đồng ý hợp tác với OpenAI cũng như thỏa thuận mới khác biệt thế nào so với những gì Anthropic mong muốn.

Logo startup Anthropic và mô hình Claude của công ty hiển thị trên màn hình. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Anthropic năm ngoái đạt thỏa thuận trị giá tối đa 200 triệu USD nhằm phát triển sản phẩm AI cho quân đội Mỹ. Họ là phòng thí nghiệm AI đầu tiên triển khai mô hình trên mạng lưới mật của Bộ Quốc phòng, cũng là công ty đầu tiên phát triển mô hình được xây dựng riêng theo yêu cầu của khách hàng chuyên về an ninh quốc gia.

Anthropic đã cố gắng thảo luận các điều khoản tiếp theo của hợp đồng trước khi đàm phán đổ vỡ. Công ty cho biết, họ "vô cùng đau buồn" khi bị Lầu Năm Góc gắn mác là "mối đe dọa với chuỗi cung ứng" và dự định thách thức quyết định này tại tòa án.

Theo TechCrunch, nhiều nhân viên từ các công ty đối thủ ủng hộ Anthropic trong cuộc chiến AI với Lầu Năm Góc. Thư ngỏ với tiêu đề We Will Not Be Divided (Chúng ta sẽ không bị chia rẽ) kêu gọi các lãnh đạo công nghệ đoàn kết giữ vững lập trường hiện nhận được chữ ký từ hơn 600 nhân viên Google và hơn 90 nhân viên OpenAI.

Thu Thảo (Theo CNN, CNBC)