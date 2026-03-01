Chatbot Anthropic đứng đầu bảng ứng dụng miễn phí App Store Mỹ

Trong bối cảnh Anthropic đối đầu với Lầu Năm Góc, chatbot Claude của công ty tăng mạnh độ phổ biến với người dùng thiết bị Apple.

Theo Business Insider, tính đến cuối giờ chiều ngày 28/2, Claude đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store Mỹ. Các chatbot cạnh tranh gồm ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google lần lượt xếp thứ 2 và thứ 4.

Dữ liệu từ công ty phân tích Sensor Tower cho thấy ngày 30/1, ứng dụng Claude dành cho iOS chỉ xếp thứ 131 tại Mỹ. Trong phần lớn tháng 2, ứng dụng này dao động quanh top 20, còn ChatGPT thường xuyên giữ vị trí số 1. Tuy nhiên, Claude đã đạt bước tiến lớn cuối tháng 2.

Theo người phát ngôn của Anthropic, lượng người dùng miễn phí của công ty tăng hơn 60% kể từ tháng 1, với số lượng đăng ký hàng ngày tăng gấp ba lần kể từ tháng 11/2025, lập kỷ lục mới trong tuần này. Người phát ngôn cho biết thêm, số người đăng ký trả phí năm nay đã tăng hơn gấp đôi.

CNBC nhận định, việc Claude tăng độ phổ biến cho thấy Anthropic đang hưởng lợi từ việc xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông do căng thẳng với Lầu Năm Góc. Trước đó, Anthropic đã từ chối nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về giới hạn an toàn khi sử dụng hệ thống AI trong vũ khí tự động và hoạt động giám sát hàng loạt công dân Mỹ. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ phản bác, khẳng định vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và các nhà cung cấp theo hợp đồng không thể tự đặt ra điều khoản về cách quân đội sử dụng sản phẩm.

Logo Claude của Anthropic trên smartphone. Ảnh: Cnet

Ngày 27/1, Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tất cả cơ quan chính phủ liên bang phải ngừng sử dụng công cụ AI của Anthropic và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố công ty này sẽ bị coi là "mối đe dọa với chuỗi cung ứng" - định danh thường chỉ dành cho những doanh nghiệp từ quốc gia đối địch.

Ngay sau đó, Sam Altman, CEO OpenAI, thông báo đã ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc để sử dụng công cụ AI của công ty trong hệ thống mật của quân đội. Đáng chú ý, thỏa thuận bao gồm những giới hạn an toàn tương tự yêu cầu của Anthropic, khẳng định AI không được sử dụng để tự điều khiển vũ khí tự động hay giám sát thông tin cá nhân của công dân Mỹ một cách bừa bãi.

Dù vậy, theo Business Insider, thỏa thuận mới khiến một số người dùng ChatGPT lo ngại về tham vọng của OpenAI, dẫn đến các cuộc tranh luận trực tuyến về vấn đề đạo đức và một số tuyên bố sẽ chuyển sang Claude. Tài khoản Adam Lyttle hôm 28/2 viết trên X rằng "đã chuyển đổi", kèm theo ảnh chụp màn hình hộp thư với biên lai từ Anthropic và xác nhận hủy từ OpenAI.

Thu Thảo (Theo CNBC, Business Insider)