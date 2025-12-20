Làn ngoài cùng bên trái chỉ dành cho xe vượt để ngăn nạn 'rùa bò'

'Tại Mỹ, Đức, Nhật, tài xế chỉ đi vào làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách, khi muốn vượt. Vượt xong, các xe lại chuyển qua làn phải'.

"Nhiều người biết mình chạy chậm thì nên chạy làn phải, nhưng vẫn cố tình 'rùa bò', ôm lì làm trái rồi cản trở cả dòng xe, các xe khác xin đường, bấm còi, phải chuyển sang làn trái rất nguy hiểm. Nói về vấn nạn 'rùa bò' nhức nhối trên đường Việt, là người thường xuyên lái xe ở Mỹ, tôi xin kể câu chuyện thực tế giao thông tại đây:

Thứ nhất, tại Mỹ, văn hóa lái xe là nhường đường chứ không giành đường. Tức là, ai đến trước đi trước, ai đi chậm thì đi làn phải, ai xin vượt thì cho qua, chỉ sử dụng đèn làm tín hiệu, không bấm còi trừ khi nhắc nhở người vi phạm, ý thức chạy xe rất đúng luật, gần như không ai cố tình đi sai.

Thứ hai, tại Mỹ, làn xe ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách cứng là làn ưu tiên cho xe vượt. Các xe chạy nhanh và cần vượt mới chạy làn này. Các xe chạy chậm và sau khi vượt xong sẽ đổi qua làn phải.

Thứ ba, nếu đang đi làn trái mà có xe sau xin vượt là 100% họ tự ý thức nhường đường (vì cố tình ngăn cản sẽ là vi phạm Luật giao thông, gây cản trở giao thông dù bạn đã đi đúng tốc độ tối đa cho phép).

Tôi nghĩ người Việt cũng nên áp dụng quy định này. Chúng ta không chỉ cần có ý thức, tham gia giao thông đúng luật, mà còn cần văn minh hơn, đừng đặt cái tôi lên trên lợi ích cộng đồng. Rất mong cơ quan chức năng tham khảo, mạnh tay thực thi hiệu quả bằng chế tài đúng luật, cùng mục đích xây dựng văn hoá giao thông văn minh, khai thác hiệu quả giao thông, tiết kiệm thời gian chung, phát triển kinh tế - xã hội, mà vẫn an toàn".

Đó là quan điểm của độc giả Nguyenquan sau bài viết "Nạn 'rùa bò' nhức nhối trên làn đường 90 km/h". Theo đó, tác giả Nguyễn Xuân Trường chia sẻ hình ảnh tuyến đường Hà Nội – Bắc Ninh với bất cập "cùng một mặt đường, cùng một điều kiện hạ tầng, lại xuất hiện tình trạng: một làn cho phép 90 km/h, một làn chỉ được 70 km/h, vô tình kìm hãm dòng xe một cách cơ học".

Ủng hộ giải pháp để trống làn ngoài cùng bên trái cho các xe muốn vượt, bạn đọc Sirkunkun lấy dẫn chứng từ cách tổ chức giao thông tại Nhật Bản: "Về mặt văn hóa giao thông, làn ngoài cùng bên trái vẫn nên chỉ dành cho việc vượt xe, một khi đã vượt xong thì các xe lại đi vào (các) làn bên phải. Kể cả khi đường tắc do sự cố, làn ngoài cùng bên trái vẫn nên được để thông thoáng cho các xe ưu tiên, xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Văn hóa này nên được đưa vào giáo trình dạy phổ biến trong các lớp dạy lái xe, thông qua các bài thi xứng xử tình huống trong sát hạch lái xe. Luật không thể bắt lỗi một người đi chậm ở làn trái nếu họ vẫn đi trên tốc độ tối thiểu, nhưng văn hóa giao thông sẽ nhắc họ rằng: 'Có người đang cần đi nhanh hơn mình, mình nên nhường'.

Phạm trù này thuộc về ý thức (ở đây là nhường nhịn và chia sẻ) thì chỉ có thể khuyến khích bằng văn hóa, chứ đưa vào luật cứng thì lại thành ra khiên cưỡng. Đưa vào luật thì cũng sẽ khó khả thi vì sẽ gây ra ách tắc trong lưu thông, khó giám sát, xử lý, đặc biệt với các đường chỉ có hai làn xe.

Ở Nhật Bản hay Đức, người dân đã có văn hóa 'không làm phiền người khác' từ trước và vì vậy, việc áp dụng 'làn trái chỉ để vượt' vào luật là thuận lợi và khả thi. Ở Việt Nam thì khác, phải nói rằng văn hóa giao thông ở ta chưa cao. Thậm chí, khi áp dụng luật mới, mức phạt mới còn gặp phải phản ứng mạnh. Vì thế, sẽ cần phải làm từng bước một, bắt đầu từ văn hóa để hình thành thói quen trước, sau đó mới luật hóa, để không gây sốc. Lộ trình trong 1-3 năm có thể như sau:

1. Thay đổi giáo trình đào tạo lái xe: Đưa quy tắc 'Làn trái chỉ để vượt' vào nội dung bắt buộc;

2. Truyền thông liên tục và giáo dục xã hội;

3. Cuối cùng mới là luật hóa dưới dạng khuyến khích trước khi xử phạt. Để luật khả thi áp dụng được (không phải chỉ đưa ra cho có) thì cũng cần đầu tư công nghệ, camera, con người để phát hiện và xử lý vi phạm".

