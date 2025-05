'Chạy 90 km/h trên cao tốc nhưng khoảng cách với xe trước không nổi 5 mét'

"Bám dính xe trước trên cao tốc là thói quen rất xấu của nhiều người Việt khi tham gia giao thông. Nhiều tài xế lúc nào cũng tỏ ra rất tất bật, tự tin thái quá vào khả năng điều khiển xe của mình, trong khi hiểu biết về khả năng của chiếc xe mình đang lái lại rất hạn chế, nên dễ dẫn tới tai nạn. Ví dụ có người lái xe to, nặng, chở nhiều người, nhưng cứ nghĩ đó là cái xe con, phóng ào ào rồi phanh gấp và nghĩ sẽ dừng ngay. Cho đến khi đâm vào xe trước, họ mới giật mình ngộ ra mình chỉ thoát chết nhờ may mắn".

Đó là chia sẻ của độc giả Alcyoneus về thói quen xấu khi lái xe trên cao tốc của nhiều tài xế Việt. Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn liên tục xảy ra trên các tuyến cao tốc. Một trong những nguyên nhân chính là do các lái xe không giữ khoảng cách an toàn. Gần đây nhất, chiều 21/5, 7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Các ôtô tông nhau gồm: xe đầu kéo, xe bồn, ôtô 7 chỗ, ôtô bán tải, xe đầu kéo, trước đó khoảng 10 mét là xe đầu kéo và ôtô khách.

Cùng chung bức xúc về thói quen lái xe không giữ khoảng cách an toàn của nhiều tài xế Việt, bạn đọc Lãng Tử nhấn mạnh: "Quan trọng nhất để hạn chế tai nạn trên cao tốc vẫn là thói quen giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Tôi chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khá nhiều và luôn thấy cảnh các tài xế nối đuôi nhau với tốc độ cao. Khoảng cách không được đảm bảo theo đúng quy định, nên khi xảy ra sự cố bất ngờ, kéo theo tai nạn liên hoàn cũng không có gì lạ".

Không chỉ chạy sát phía sau, tình trạng tạt đầu chen vào khoảng cách an toàn giữa hai xe trên cao tốc cũng diễn ra phổ biến. Độc giả Trần Nguyên chia sẻ trải nghiệm thực tế: "Tôi thấy nhiều tài xế chạy xe trên cao tốc với tốc độ ít nhất cũng 80-90 km/h nhưng khoảng cách giữa các xe chắc chỉ dưới 5 mét. Còn bản thân tôi khi chạy xe, dù đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhưng ngay lập tức lại bị xe khác 'điền vào chỗ trống'. Ý thức kém như vậy thì làm sao không xảy ra tai nạn?".

Đồng quan điểm, bạn đọc Phamvanhien bình luận: "Đúng là nhiều người không có thói quen giữ khoảng cách an toàn khi đi trên cao tốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn cứ thử giữ khoảng cách 10 mét với xe phía trước trên cao tốc mà xem, ngay lập tức sẽ có vài xe tìm cách 'điền vào chỗ trống'. Vậy là khoảng cách an toàn chẳng bao giờ được duy trì.

Do vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử phạt kịch khung các tài xế điền vào chỗ trống qua phản ánh bằng hình ảnh, camera hành trình của người dân cung cấp. Có vậy mới hy vọng giảm tai nạn liên hoàn".

Luật Giao thông đường bộ cũng quy định rõ ràng về tốc độ và khoảng cách an toàn. Cụ thể, khi lưu thông với tốc độ dưới 60 km/h, tài xế cần chủ động giữ khoảng cách phù hợp. Ở tốc độ 60-80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m; 80-100 km/h là 70 m và ở 100-120 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m.

Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe phía trước trên cao tốc, đồng thời người lái sẽ bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Nếu vi phạm của tài xế gây ra tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ là 10-12 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 3-5 tháng.