Làm việc tự do, mua nhà Hà Nội

Câu chuyện mua nhà của tôi kể ra đây với hy vọng sẽ tạo ra nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ cũng đang nuôi dưỡng ước mơ mua nhà Hà Nội.

Tôi năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình vì còn thích cuộc sống tự do, bay nhảy. Ngày mới ra trường, tôi cũng xin làm biên tập viên cho một công ty phát hành sách. Tuy nhiên, sau khi làm việc tại đây thì tôi thấy bản thân không phù hợp với môi trường làm việc này nên đã xin nghỉ việc và lựa chọn làm tự do tại nhà.

Ban đầu, khi mới làm tự do, tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn do chưa có mối quen, chưa nhận được các dự án. Tuy nhiên, sau một thời gian, công việc cũng đều hơn, tôi bắt đầu có thu nhập của mình. Đặc biệt là sau khi mạng xã hội phát triển, tôi có nhiều người tìm đến để làm các dự án kịch bản phim ngắn, ca nhạc...Nói là làm tự do ở nhà nhưng việc khá nhiều. Đỉnh điểm có ngày tôi chỉ được ngủ có 5 tiếng.

Đổi lại với sự vất vả này là mức thu nhập đáng mơ ước. Có tháng tôi kiếm được cả đống tiền từ viết lách. Vì làm ở nhà nên cuộc sống của tôi cũng không có quá nhiều thứ phải chi tiêu. Quanh quẩn chỉ tiền thuê phòng và tiền ăn, tiền điện nước. Mỗi tháng khoảng 5 - 6 triệu đồng.

Tuổi 30, tôi đã có căn nhà của riêng mình. Ảnh: NVCC

Trước đây tôi có suy nghĩ là con gái thì không cần phải mua nhà hay mua xe, chỉ cần lấy được tấm chồng tử tế là được. Tuy nhiên, khi đã chạm ngưỡng 30, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, làm chủ cuộc đời mình hơn. Đặc biệt là khi có chút tiền tiết kiệm, tôi đã mạnh dạn nghĩ đến việc mua nhà.

Tôi tham khảo ý kiến của một người bạn làm bên lĩnh vực bất động sản và được khuyên nên mua nhà chung cư trả góp. Tôi được bạn giới thiệu cho một căn hộ diện tích 50 m2 tại Đặng Xá - Gia Lâm với giá thời điểm đó là 750 triệu đồng.

Với số tiền có trong tay là 300 triệu đồng, tôi đã đăng ký trả góp 30% giá trị ngôi nhà là 225 triệu đồng. Số tiền còn lại là 70% giá trị ngôi nhà sẽ được trả góp trong 25 năm. Mỗi tháng tôi đều đặn đóng lãi và gốc cho ngân hàng là 6 - 7 triệu đồng. Vì bây giờ thu nhập của tôi cũng khá ổn định nên số tiền lãi hàng tháng này không quá áp lực với tôi.

Hiện tại, tôi đã chuyển về sống trong căn hộ mới của mình. Thi thoảng bố mẹ tôi từ quê ra thăm con gái cũng có chỗ để ở. Bố mẹ tôi rất vui vì tôi thành công. Tôi cũng cảm thấy tự hào vì đã làm được điều lớn lao cho cuộc đời của mình.

Chu Thanh Hoa