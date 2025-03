Làm gì ở Huế sau khi hoàn thành VnExpress Marathon

Runner có thể trải nghiệm dịch vụ massage địa phương để phục hồi, và thưởng thức những món đặc sản để nạp lại năng lượng.

VnExpress Marathon Huế 2025, diễn ra ngày 6/4, đang đến gần. Bên cạnh chuẩn bị cho cuộc đua, runner có thể lên kế hoạch để khám phá cố đô nếu có nhiều thời gian, hoặc phục hồi và nạp năng lượng trước khi ra về.

Thưởng thức đặc sản Huế

Trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023), công bố trên website ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas, Huế đứng thứ 28. Sau khi vận động cường độ cao, runner có thể tự thưởng cho mình một chuyến "food tour", khám phá những món ăn trứ danh của thành phố này.

Món cơm hến. Ảnh: Ngân Dương

Một tô bún bò Huế nóng hổi, nước dùng trong, đậm mắm ruốc và sả, ăn kèm rau sống và lát giò mềm mịn, có thể là phần thưởng tuyệt vời cho người vừa tiêu hao hàng nghìn calorie. Nếu muốn nhẹ bụng hơn, một phần cơm hến trộn - món ăn từng là đặc sản tiến vua nhưng sinh ra từ ẩm thực dân gian - với hến xào cay, rau chuối, tóp mỡ và ớt chưng - sẽ mang lại cảm giác vừa ngon, vừa mộc mạc, vừa đầy bản sắc Huế.

Sau khi no nê, runner nên dành một buổi để massage phục hồi, giúp các nhóm cơ thả lỏng sau vận động cường độ cao. Các địa điểm như Sen Spa, Relax Spa Massage Best Hue hay Maia Wellness Spa đều được đánh giá cao bởi không gian yên tĩnh, dịch vụ chuyên nghiệp và liệu trình phù hợp cho người chơi thể thao. Một buổi ngâm chân thảo dược, xông hơi đá muối hoặc massage tinh dầu sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn tuyệt đối - điều rất cần thiết sau khi vượt qua cự ly 21 hay 42km.

Món bánh bèo chén. Ảnh: Liz Phung

Nếu chỉ còn nửa ngày ở lại Huế sau race, runner không cần đi xa để cảm nhận hết vẻ đẹp của vùng đất này. Buổi chiều, khi mặt trời lùi dần về sau Kinh thành, bạn có thể ghé Đại Nội, khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, chụp những tấm hình giữa không gian cổ kính của hoàng cung triều Nguyễn.

Năm nay, runner tiếp tục được miễn phí vé vào các di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, bao gồm Đại Nội, lăng tẩm, bảo tàng cổ vật cung đình Huế... Chỉ cần xuất trình bib, căn cước công dân và email xác nhận đăng ký giải là có thể thoải mái khám phá.

Nếu còn dư một ngày, runner có thể đi xa hơn một chút, ghé lăng Tự Đức, lăng Khải Định hay chùa Thiên Mụ - những công trình ghi dấu sự giao thoa giữa kiến trúc cung đình và sự phóng khoáng của thiên nhiên. Trên đường đi, bạn có thể ghé làng hương Thủy Xuân, điểm check-in phổ biến với những bó hương đầy sắc màu được phơi trên sân gạch. Đồi Thiên An với rừng thông vi vút, con dốc nhẹ nhàng và tu viện cổ kính cũng là một lựa chọn cho buổi sáng thảnh thơi.

Du khách chụp ảnh trong Đại Nội. Ảnh: Thanh Lan

Nếu muốn một trải nghiệm chăm sóc toàn diện hơn cho cơ thể, suối khoáng nóng Thanh Tân cách thành phố 30 km là điểm đến không thể bỏ qua. Nơi đây từng được bác sĩ người Pháp Albert Sallet phát hiện từ năm 1928 và ngày nay được phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu. Ngâm mình trong làn nước ấm có hàm lượng khoáng cao, massage cơ thể bằng thủy lực, hay chỉ đơn giản là nằm thư giãn giữa vườn cây xanh mát - cảm giác ấy như thể cơ thể được "reset" sau một hành trình dài.

Trước khi rời Huế, đừng quên ghé chợ Đông Ba hay các cửa hàng đặc sản gần cầu Trường Tiền để mua vài món mang về làm quà. Một ít mè xửng, vài hộp trà cung đình, chút mắm ruốc, kẹo cau là những món quà nhỏ nhưng chứa cả hương vị của vùng đất cố đô.

VnExpress Marathon Huế 2025 diễn ra vào ngày 6/4, quy tụ hơn 12.000 VĐV - số lượng kỷ lục từ trước đến nay. Giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2025, trùng dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Kết hợp chạy bộ, runner có thể kết hợp du lịch, khám phá cố đô, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với sự kiện âm nhạc, nghệ thuật tổ chức ở nhiều địa điểm trên toàn thành phố.

Lan Anh