Lãi 1,5 tỷ đồng nhờ chốt vay mua nhà thay vì ở trọ

Chốt mua nhà sau hơn một năm đi thuê, tôi nhận ra lãi vay thấp hơn chi phí thuê trọ, trong khi giá trị căn nhà tăng 1,5 tỷ đồng.

Tôi năm nay U40, đang sống và làm việc tại TP HCM. Gần đây, chủ đề "mua nhà hay thuê nhà" đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía độc giả VnExpress. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, từ việc "vay ngân hàng mua nhà tạo áp lực tài chính", đến việc "giữ tiền tiết kiệm đầu tư và thuê nhà có lợi hơn"... Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, không có một công thức chung nào áp dụng cho tất cả. Mà quyết định mua hay thuê nhà cần được đưa ra dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về tình hình tài chính cá nhân, khả năng chi trả và mục tiêu đầu tư.

Khi đặt câu hỏi "nên mua hay thuê?", tôi tin không một chuyên gia nào có thể đưa ra lời đáp thay bạn. Trước khi đưa ra quyết định, mỗi người cần xác định rõ ràng thu nhập, chi tiêu, khoản tiền vay (nếu có), khả năng trả nợ và chi phí thuê nhà hàng tháng của gia đình mình. Sự khác biệt về hoàn cảnh, thu nhập, chi phí sinh hoạt và khả năng đầu tư đòi hỏi mỗi người phải có một kế hoạch tài chính riêng biệt.

Khi nào nên thuê nhà?

Nếu khoản vay lớn và số tiền trả nợ hàng tháng gần bằng hoặc vượt quá số tiền tiết kiệm được mỗi tháng thì thuê nhà là lựa chọn an toàn hơn. Nếu kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn tổng chi phí thuê nhà và phần tăng giá bất động sản (theo tôi thì lợi nhuận trên 20%), tiếp tục thuê nhà có thể là một quyết định sáng suốt.

Khi nào nên mua nhà?

Nếu khoản trả cho lãi suất vay thấp hơn hoặc tương đương chi phí thuê nhà, và bạn vẫn có thể tiết kiệm sau khi trả nợ mỗi tháng. Theo tôi, mua nhà là một lựa chọn hợp lý và mang lại lợi ích lâu dài. Nhưng bạn cũng cần cố gắng tiết tiệm nhiều nhất có thể để trả nợ gốc nhanh nhất, giảm thiểu rủi ro từ biến động lãi suất sau thời gian của lãi suất cố định.

Nhân đây, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân của mình để các bạn tham khảo và hy vọng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp:

Ba năm trước, tôi cũng từng lựa chọn phương án thuê nhà vì lãi suất vay tại thời điểm đó lên đến hơn 10% một năm (có vài ngân hàng lên đến con số hơn 15%) và chi phí thuê nhà tại thời điểm đó chỉ 8-10 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận thấy những bất cập sau khi ở nhà thuê:

Tính ổn định: hợp đồng thuê nhà ngắn hạn (thông thường là một đến hai năm) không đảm bảo sự ổn định cho cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến công việc và học tập của con cái.

Chi phí: giá thuê nhà có xu hướng tăng theo thời gian, trong khi lãi suất tiết kiệm biến động tăng hoặc giảm.

Giá trị tài sản: giá bất động sản có xu hướng tăng (thông thường là 10-20% tùy khu vực) nên việc thuê nhà lâu dài có thể khiến bạn ngày càng khó khăn hơn để mua nhà vì khoản tiền tiết kiệm đại đa số là ít hơn khoản tăng giá bất động sản.

Do đó, sau hơn một năm thuê nhà, tôi đã thay đổi quyết định khi lãi suất vay giảm. Tôi chốt mua nhà với khoản vay lãi suất cố định dài hạn, lãi suất là 7% một năm, đồng thời giữ lại một phần tiền để đầu tư. Kết quả, chi phí trả lãi vay thấp hơn chi phí thuê nhà hàng tháng cho cùng một căn tương đương, và giá trị căn nhà của tôi đã tăng hơn 1,5 tỷ đồng so với lúc tôi mua (khoảng 30%) và còn có một số lợi ích khác: sự ổn định và an tâm cho cuộc sống gia đình và con cái học tập; tự do thiết kế và tận hưởng không gian sống.

Tóm lại, quyết định mua hay thuê nhà hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân của mỗi người. Hy vọng bạn sẽ phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc lợi ích và rủi ro, và đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.

Huế Nguyễn