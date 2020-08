Lady Gaga, BTS thắng lớn tại VMAs 2020

MỹCa sĩ Lady Gaga và nhóm nhạc BTS cùng thắng bốn giải tại MTV Music Video Awards 2020.

Lady Gaga là nghệ sĩ thành công nhất MTV Music Video Awards tổ chức hôm 30/8 tại New York. Cô đoạt bốn giải thưởng quan trọng gồm nghệ sĩ, ca khúc, màn kết hợp của năm và giải "Quay phim tốt nhất" cho MV Rain On Me. Ca sĩ cũng nhận giải đặc biệt "Tricon Award" vì những thành tựu trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang và hoạt động nhân đạo. VMAs 2020 là năm đầu tiền ban tổ chức trao giải thưởng này, nhằm vinh danh những nghệ sĩ đa tài.

'Rain On Me' - Lady Gaga và Ariana Grande MV "Rain On Me" của Lady Gaga và Ariana Grande. Video: Lady Gaga Youtube.

Nhóm nhạc BTS cũng thắng bốn giải thưởng, ở các hạng mục ít quan trọng hơn gồm "Ca khúc Pop hay nhất", "Kpop hay nhất", "Nhóm hay nhất" và "Vũ đạo hay nhất". Blackpink, một đại diện Hàn Quốc khác, sở hữu giải "Ca khúc mùa hè" với How You Like That.

Ca sĩ The Weeknd thắng giải quan trọng nhất "Video của năm" với bản hit Blinding Lights. Anh mở màn chương trình năm nay với ca khúc. Blinding Lights cũng giúp giọng ca người Canada đoạt thêm giải "R&B hay nhất".

Ariana Grande chia sẻ ba giải thưởng cùng Lady Gaga, nhờ màn kết hợp trong ca khúc Rain On Me. Cô cũng đoạt thêm giải thưởng "MV làm tại nhà hay nhất" cho màn kết hợp Stuck With U cùng Justin Bieber.

MV On của BTS MV "On" giúp BTS thắng bốn giải tại VMAs 2020. Video: Bighit Entertainment.

Miley Cyrus thắng hai giải ở hạng mục hình ảnh cho ca khúc Mother’s Daughter. MV The Man của Taylor Swift đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc". Ca sĩ Doja Cat thắng hạng mục "Nghệ sĩ mới hay nhất".

Các nghệ sĩ biểu diễn gồm BTS, The Black Eyed Peas, DaBaby, The Weeknd, Doja Cat, Maluma, nhóm CNCO, Lady Gaga và Ariana Grande. Nữ diễn viên Keke Palmer dẫn chương trình. Sự kiện không có khán giả tham gia vì dịch.

Đạt Phan (theo Variety)