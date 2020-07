Ariana Grande, Lady Gaga dẫn đầu đề cử VMA

Ca sĩ Ariana Grande và Lady Gaga nhận chín đề cử, cao nhất tại VMA 2020 dự kiến tổ chức vào tháng sau.

Theo CNN, ngày 30/7, ban tổ chức VMA công bố danh sách đề cử năm nay. Lady Gaga và Ariana Grande dẫn đầu, với tám đề cử thuộc về ca khúc Rain On Me hai người hát chung. Lady Gaga nhận thêm một đề cử hạng mục "Nghệ sĩ của năm". Còn Ariana Grande nhận đề cử "MV làm tại nhà hay nhất" với Stuck with U, hát cùng Justin Bieber. Năm ngoái, Ariana cũng dẫn đầu đề cử của VMA.

'Rain On Me' - Lady Gaga và Ariana Grande MV "Rain on me". Video: Youtube.

Billie Eilish và The Weeknd xếp sau với sáu đề cử. Eilish trở thành nghệ sĩ tuổi teen đầu tiên có hai MV được đề cử. Năm nay, bản hit Everything I wanted của ca sĩ tranh hai giải lớn MV và ca khúc của năm. Năm ngoái, cô nhận đề cử nhờ bản hit Bad guy khi mới 18 tuổi.

The Man của Taylor Swift tranh giải "MV của năm". Cô là người gần nhất có sản phẩm nhận đề cử này chỉ một năm sau khi thắng giải. Năm ngoái, nữ ca sĩ thắng giải này nhờ You need to calm down. Năm 2012, Katty Perry cũng đạt thành tích này với hai bản hit Wide Awake và Firework.

Nhóm BTS nhận hai đề cử "Kpop hay nhất" và "Pop hay nhất" với MV On. Họ cũng là đại diện duy nhất của Hàn Quốc nhận đề cử ở ngoài hạng mục dành riêng cho Kpop, lần đầu trao từ năm ngoái.

MV "On" - BTS MV "On". Video: Bighit Entertainment.

MTV Video Music Awards sẽ diễn ra tại Barclays Center ở Brooklyn, bang New York (Mỹ) ngày 31/8. Ban tổ chức dự kiến hạn chế hoặc không mời khán giả tham dự vì dịch. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu hai giải thưởng riêng cho thời dịch là "MV quay tại nhà hay nhất" và "Màn diễn trong thời giãn cách xã hội hay nhất". VMAs cũng hợp nhất hai giải "Nghệ sĩ mới hay nhất" và "Nghễ sĩ đột phá của năm", bỏ giải về MV dòng nhạc dance.

Đạt Phan (theo CNN, Billboard)