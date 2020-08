BTS phá kỷ lục của Blackpink

BTS ra mắt MV "Dynamite", đạt 2,9 triệu lượt xem trực tuyến, phá kỷ lục 1,6 triệu lượt của Blackpink trước đó.

Phát hành MV vào 11h (theo giờ Việt Nam) ngày 21/8, nhóm tiếp tục áp dụng hình thức công chiếu MV trực tiếp trên Youtube. Dynamite vượt qua How You Like That của Blackpink (hơn 1,6 triệu lượt xem) trở thành MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới.

Ngoài ra, BTS còn phá kỷ lục của chính mình ở hạng mục MV cán mốc 10 triệu view nhanh nhất chỉ sau 20 phút, vượt qua On với 1 giờ 5 phút. Hiện MV đạt hơn 18 triệu lượt view chỉ sau một giờ phát hành. Dynamite cũng đứng vị trí đầu tiên trong Today's Top Hits của Spotify.

MV "Dynamite" MV "Dynamite" của BTS. Video: Youtube Big Hit.

Ca khúc thuộc thể loại Disco Pop với phần lời tiếng Anh mang nội dung ca ngợi bản thân như những vì sao sáng khiến thành phố "rực rỡ như thuốc nổ". Theo Dispatch, bài hát gửi gắm năng lượng tích cực đến khán giả toàn thế giới trong thời gian dịch.



MV gợi nhớ thập niên 1970 - 1980, các thành viên mặc trang phục theo phong cách retro, màu sắc nhún nhảy theo điệu nhạc. Phần vũ đạo với các động tác đơn giản, trái ngược những màn trình diễn đỉnh cao ở các MV trước.

Ca khúc là lần đầu tiên nhóm phát hành sản phẩm bằng tiếng Anh. Ngoài ra, với thời gian phát hành vào 13h ở Hàn Quốc, tương đương 0h ở Mỹ, cho thấy tham vọng chinh phục thị trường Mỹ của nhóm nhạc hàng đầu.

BTS lần đầu phát hành MV bằng tiếng Anh. Ảnh: Bighit.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới củaTime. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Hiểu Nhân