Đời sống tình ái của tỷ phú trẻ nhất thế giới

Kylie Jenner hẹn hò rapper Party Next Door một thời gian ngắn trong năm 2016, khi mối quan hệ giữa cô và Tyga trục trặc. Tin đồn hai người yêu nhau bắt nguồn khi Kylie đóng cảnh tình tứ dưới mưa với nam ca sĩ trong MV "Come and See Me" của anh. Cô xác nhận có hẹn hò Party Next Door vì hâm mộ nhạc của anh, nhưng mối quan hệ không đủ nghiêm túc để coi là tình nhân. Video: Youtube.