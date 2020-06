Kylie Jenner kiếm tiền giỏi nhất giới sao

Kylie Jenner dẫn đầu danh sách "100 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm" với thu nhập ước tính khoảng 590 triệu USD.

Ngày 4/6, tạp chí Forbes công bố danh sách thường niên "The Celebrity 100", liệt kê những ngôi sao có thu nhập cao nhất tính từ tháng 6 năm ngoái tới nay. Kylie Jenner dẫn đầu với 590 triệu USD, bỏ xa người thứ hai - rapper Kanye West, anh rể cô - với 170 triệu USD.

Doanh nhân Kylie Jenner. Ảnh: Reuters.

Thu nhập của Kylie Jenner chủ yếu đến từ thương vụ bán cổ phần công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics hồi tháng 1. Mới đây, tờ Forbes tước danh hiệu tỷ phú của cô, nói Kylie làm giả giấy tờ và phóng đại tầm cỡ của công ty. Tuy nhiên, riêng thương vụ bán 51% cổ phần Kylie Cosmetics cho tập đoàn Coty giúp người đẹp bỏ túi hàng trăm triệu USD.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 174 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Người đẹp chủ yếu kinh doanh qua mạng xã hội, nhiều năm liên tiếp giữ kỷ lục kiếm nhiều tiền nhất qua Instagram.

Kylie Jenner chụp ảnh quảng bá bikini Kylie Jenner chụp ảnh thời trang. Video: GQ.

Danh sách gồm nhiều tên tuổi ở các lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, truyền hình và thể thao. Tổng thu nhập của 100 ngôi sao đạt 6,1 tỷ USD, giảm khoảng 200 triệu USD so với năm ngoái do dịch, đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm kể từ năm 2016.

Forbes lấy số liệu từ các công ty đo lường uy tín như Nielsen, ComScore, IMDB... và các chuyên gia đầu ngành giải trí. Con số chưa trừ thuế, các khoản tiền chi trả cho người đại diện, quản lý hay luật sư.

Đạt Phan (theo Forbes)