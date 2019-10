Kylie Jenner đi chơi đêm với tình cũ gốc Việt

MỹNgười mẫu Kylie Jenner gặp bạn trai cũ gốc Việt - Tyga - giữa tin đồn cô chia tay với rapper Travis Scott.

Theo Eonline, rapper Tyga mời Kylie và vài người bạn chung dự tiệc tại một hộp đêm ở Hollywood hôm 1/10. Nguồn tin cho biết nhóm bạn muốn giúp Kylie thư giãn, quên đi thông tin chia tay Travis Scott đang ồn ào thời gian qua. Bữa tiệc kéo dài đến 2h sáng hôm sau. Khi tiệc tàn, Kylie cùng nhóm bạn tới phòng thu của Tyga cách đó khoảng 1,5 km.

Kylie Jenner và rapper gốc Việt Tyga. Ảnh: GAMR.

Trước đó, tờ US Weekly cho biết Kylie và bạn đời Travis Scott chia tay sau hơn hai năm yêu. Cặp sao hẹn hò từ năm 2017, vài tuần sau khi người mẫu chấm dứt mối quan hệ với rapper Tyga. Nguồn tin cũng cho biết đây không phải lần đầu Kylie và Travis trục trặc tình cảm và bạn bè họ nghĩ hai người sẽ sớm làm lành. Kylie và Travis có một con gái chung - Stormi (một tuổi).

Tyga sinh năm 1989 tại Mỹ, tên thật là Michael Ray Stevenson. Rapper có cha mẹ là người Jamaica và Việt Nam. Anh bắt đầu gia nhập làng nhạc từ năm 2007, phát hành bản thu đầu tay với nhan đề Young On Probation. Nam ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto... từng hợp tác nhiều tên tuổi lớn như Drake, Chris Brown, Lil Wayne.

The Motto - Drake và Tyga, Lil Wayne Tyga hát "The Motto" cùng Drake và Lil Wayne. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Eonline)