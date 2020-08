Kylie Jenner đón tuổi 23

Kylie Jenner, em út gia đình Kardashian - Jenner, đón tuổi 23 bên gia đình, bạn bè.

Ngày 10/8, Kylie đăng ảnh thổi nến bánh sinh nhật cùng con gái 2 tuổi Stormi trên Instagram, ví cô bé là món quà tuyệt vời nhất cô nhận được. Bài viết thu hút hơn 4,1 triệu lượt thích sau hai giờ. Trước đó, Kylie đăng ảnh mặc váy thêu số 23 theo cách viết La Mã cùng hình xăm tương tự trên ngực trái. "Cám ơn chúa vì một năm nữa. Những điều phước lành và những bài học. Tôi biết ơn vì tình cảm của các bạn", doanh nhân viết.

Kylie Jenner đón sinh nhật bên con gái. Ảnh: Kylie Jenner Instagram.

Gia đình, bạn bè và người hâm mộ chúc mừng sinh nhật người đẹp. Mẹ cô, Kris Jenner, viết trên trang cá nhân của con: "Chúc mừng sinh nhật cô gái bé nhỏ của ta. Kylie, con chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho mẹ vì những điều con làm được. Con là con gái, cháu gái, em gái và người bạn tuyệt vời nhất. Con cũng là người mẹ tuyệt vời".

Chị gái Khloe Kardashian đăng nhiều hình ảnh hai người lúc nhỏ và viết: "Tình yêu thương, hài hước, tự tin, cảm thông, quyến rũ, mạnh mẽ... là vài đức tính ở em mà chị thích và ngưỡng mộ. Em luôn động viên và kính trọng chị. Gia đình may mắn vì có em. Cảm thấy may mắn vì được em truyền cảm hứng qua cách làm mẹ, làm em, làm con và kinh doanh".

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 174 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Tạp chí Forbes từng xếp hạng Kylie là tỷ phú trẻ nhất ở 21 tuổi. Tuy nhiên, họ tước danh hiệu này của Kylie hồi tháng 5 vì cho rằng cô cung cấp giấy tờ giả để khai khống tài sản. Người đẹp đứng đầu danh sách sao kiếm nhiều tiền nhất năm qua, với thu nhập ước tính khoảng 590 triệu USD trong 12 tháng.

Kylie Jenner chăm con tại văn phòng Kylie Jenner cùng con gái tại văn phòng công ty mỹ phẩm. Video: Kylie Youtube.