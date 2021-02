'Kỳ quặc' mua vàng ngày vía thần Tài

Dù biết trước sẽ lỗ nhưng nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng ngày thần Tài để cầu may.

Câu chuyện mua vàng Thần Tài lỗ 800.000 đồng mỗi lượng sau một ngày được nhiều quan tâm. Trong khi nhiều người cho rằng người mua chẳng thấy may mắn đâu vì vàng hạ giá ngay trước mắt, một số độc giả cho rằng người mua vàng ngày Thần Tài không câu nệ chuyện lỗ lãi:

Người mua vàng ngày Thần Tài ngay từ đầu đã quyết định chỉ mua một ít và cất giữ luôn để lấy may, chớ không phải mua đi bán lại nên có giảm sâu giảm nhiều hơn nữa cũng chẳng sao.

Jackie Nguyen

Người ta mua số lượng nhỏ để lấy vía thần tài thôi, mua một ngày nhưng xin vía thần tài cả năm. Còn đầu tư vào vàng thì lại là câu chuyện khác rồi, chẳng ai đầu tư vàng mà lại đi mua số lượng lớn vào ngày vía Thần Tài cả.

Tài Trần

Mất một tý tiền nhưng mọi người vẫn có niềm tin mãnh liệt sẽ được rất nhiều và cũng không hề buồn về chuyện lỗ lãi này. Đắt rẻ không thành vấn đề đó là tâm lý chung của người mua nhưng tiệm vàng thì họ chắc chắn không có suy nghĩ này. Trong một năm có một ngày phải nói là rất "kỳ quặc" trong mua bán, mà cả người mua lẫn người bán đều rất ... hài lòng.

Quê Hà Nội

Độc giả Gold phân tích: Đã là niềm tin thì ai tin gì làm nấy, miễn là không ảnh hưởng gì tới người khác. Vì căn bản trong ngày hôm qua cái dân số này chia làm 2- 3 kiểu người:



- Một là mua chút đỉnh cầu may thì lên xuống vài chục hay vài trăm ngàn không lấy gì làm quan trọng. Một lượng lệch 800 nghìn, tức người mua 1 chỉ lỗ 80 nghìn đồng, cái giá quá rẻ chưa bằng một vé xem phim cuối tuần. Đổi lại họ thấy vui.



- Hai là người có tiền mua số lượng lớn thì họ cũng đã suy nghĩ sẵn, xem diễn biến thị trường và chấp nhận kết quả. Không có ai không thông minh, không giỏi giang tính toán mà giàu đâu.



- Ba là chủ tiệm vàng cũng là người, hơn nữa là người kinh doanh thì ai cũng cần lợi nhuận. Mỗi nghề có một mùa cao điểm, họ tuy giàu rồi nhưng ai cũng cần kiếm thêm mà. Vậy nên việc ai nấy làm tiền ai nấy xài.

Độc giả Haivy Nguyen: Nói thật tôi không phải kinh doanh trực tiếp chỉ là nhà đầu tư mỗi năm đến ngày thần tài tôi chỉ cầu nguyện cho mình và gia đình có một năm làm ăn khá giả công Việc được tốt.

Nhà tôi chưa thờ ông thần tài thổ địa nhưng tôi luôn nhớ ngày. Tôi ghé cửa hàng vàng chỉ mua 1 chỉ vàng loại in hình trâu vàng có chữ "Lộc" để cầu may. Cầu xin ở đây là ý nghĩa (lộc sức khỏe lộc bình an lộc tròn cả năm) trong khi nhiều người mua vàng giá cao với mong muốn thần tài cho vàng.

Tôi mỗi năm mua một chỉ vàng in hình con vật của năm là để tôi nhớ ý nghĩa năm tuổi của con vật đó 12 tháng. Và sau đó tôi không bán đi vẫn giữ lại vì chỉ có một chỉ cho mỗi năm. Trong khi vàng thần tài mua đi thì không nên bán lại trừ khi cần đến.

