Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Người đẹp vượt qua 28 thí sinh trong đêm chung kết, giành vương miện cuộc thi cùng tấm vé thi Miss Universe 2024 vào cuối năm.

Khi được gọi tên chiến thắng, Kỳ Duyên vỡ òa cảm xúc. Thành tích này đưa cô trở thành mỹ nhân đầu tiên thắng hai cuộc thi hoa hậu lớn trong vòng 10 năm, trước đó là Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Kỳ Duyên còn giành quyền là thí sinh Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào tháng 12.

Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-93 cm. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Tại đêm thi, cô lần lượt trải qua các phần thi áo dài, dạ hội, ứng xử. Mỗi lần tên Kỳ Duyên được MC gọi tên vào top, nhiều khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ vỗ tay lớn.

Kỳ Duyên trong phần đồng diễn và hô tên mở đầu chung kết. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại vòng thi ứng xử dành cho top 5, Kỳ Duyên nhận câu hỏi có nội dung "Có quan điểm cho rằng các cuộc thi tìm kiếm nhân tài ở Việt Nam gây ra hiện tượng chảy máu chất xám khi đa số các cá nhân xuất sắc từng được tài trợ học bổng du học lại ít trở về để phục vụ đất nước. Bạn nghĩ sao về điều này?".

Cô nói: Tôi thấy vui và tự hào khi nhiều tài năng trẻ Việt Nam được sinh sống ở nước ngoài dưới cái tên của người Việt. Tôi vẫn luôn ủng hộ các chương trình hay các mạnh thường quân trao tặng học bổng cho các tài năng Việt Nam được phát triển ở quốc tế. Tuy nhiên, với tôi việc chảy máu chất xám không quá đáng lo nếu chúng ta tiếp tục trau dồi, xây dựng cho tài năng trẻ của đất nước".

Kỳ Duyên mặc đầm cắt xẻ trên nền chất liệu xuyên thấu tại phần thi trang phục dạ hội dành cho top 10. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Chiến thắng của Kỳ Duyên được nhận xét thuyết phục, nằm trong dự đoán của nhiều khán giả. Trước chung kết, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor xếp cô ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Kỳ Duyên gây chú ý với công chúng khi xác nhận tham gia cuộc thi hồi tháng 6. Các giám khảo như Thanh Hằng, Hương Giang nhận xét quyết định của cô mang tính liều lĩnh bởi từng có danh hiệu, vị trí nhất định trong giới showbiz. Ở chặng đầu, cô không gây nhiều ấn tượng, thậm chí gây tranh luận về khả năng tiếng Anh hay bị chê thuyết trình quanh chủ đề giá trị của việc đọc sách, sau đó phải lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, ở những tập thử thách cuối, cô dần tỏa sáng, nhận được sự ủng hộ của khán giả qua giải thưởng phụ "Thí sinh được yêu thích nhất".

Kỳ Duyên khiến giám khảo Miss Universe Vietnam thán phục Kỳ Duyên ở vòng casting cuộc thi hồi tháng 7. Video: Ban tổ chức cung cấp

Danh hiệu á hậu 1 và 2 lần lượt là Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh. Hồi tháng 6 tại họp báo khởi động cuộc thi, ban tổ chức cho biết sẽ chọn bốn á hậu nhưng rút lại còn hai, công bố tại bán kết hôm 11/9.

Đêm chung kết tổ chức với quy mô vừa phải để phù hợp bối cảnh nhiều tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão Yagi. Nhiều khu vực khán đài bỏ trống. Ban tổ chức cũng cắt thảm đỏ, phần thi áo tắm. Một ngày trước đó, Hồ Ngọc Hà xin rút lui không biểu diễn, mong khán giả sẽ hiểu.

Điểm nhấn đêm thi là màn hòa giọng của diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần tại phần thi dạ hội cùng các thí sinh. Á hậu Hoàng Oanh, Quỳnh Châu, diễn viên Thành Trung đảm nhận vai trò MC. Trên "ghế nóng" giám khảo chào đón hai mỹ nhân quốc tế là Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi và người mẫu Lukkade đến từ Thái Lan.

Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ cho các thí sinh Đoàn Tường Linh (Người đẹp ảnh), Phí Phương Anh (Người đẹp tài năng), Đoàn Thu Hà (Người đẹp ứng xử), Đỗ Thu Hà - Vũ Thúy Quỳnh (Người đẹp có dự án cộng đồng hiệu quả nhất), Paris Bảo Nhi (Người đẹp Trang phục dạ hội), Vũ Thúy Quỳnh (Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc ấn tượng), Quách Tapiau Maily (Người đẹp áo tắm).

Toàn cảnh sân khấu phần đồng diễn mở đầu đêm chung kết. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Cuộc thi khởi động hồi tháng 6, hút nhiều thí sinh quen mặt đăng ký tham gia. Sau vòng casting, ban giám khảo chọn 33 thí sinh bước vào các tập thử thách. Trước chung kết, bốn thí sinh phải dừng chân vì chưa có phần thể hiện tốt. Thí sinh chiến thắng giành quyền thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào tháng 11.

Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức nâng độ tuổi thí sinh tham dự lên 33 thay vì 28 như các năm trước. Đơn vị nắm bản quyền hướng tân hoa hậu tập trung vào giá trị cộng đồng, nhất là mảng khuyến học. Do đó, vương miện cho tân hoa hậu chỉ đầu tư 24 triệu đồng. Cô gái chiến thắng phải cam kết thực hiện nhiều vai trò, gồm xây dựng 10 trường học cho trẻ em nghèo trong thời gian đương nhiệm.

