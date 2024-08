Giám khảo Miss Universe Vietnam nói Kỳ Duyên liều lĩnh

Thanh Hằng, Hương Giang nói phục Kỳ Duyên khi dám thử sức ở Miss Universe Vietnam 2024 dù đã là Hoa hậu Việt Nam.

Kỳ Duyên catwalk, trả lời phỏng vấn cùng bốn giám khảo tại tập một chương trình tuyển chọn Miss Universe Vietnam 2024, lên sóng tối 22/8.

Kỳ Duyên khiến giám khảo Miss Universe Vietnam thán phục Kỳ Duyên trả lời phỏng vấn giám khảo tại vòng casting. Video: Miss Universe Vietnam

Người mẫu Thanh Hằng cho rằng quyết định trở thành thí sinh khi đã có danh hiệu của Kỳ Duyên mang tính liều lĩnh, đầy rủi ro. Sau khi nghe đàn em chia sẻ lý do, Thanh Hằng bày tỏ: "Không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng việc em xuất hiện ở đây đã là chiến thắng lớn và nhận sự nể phục từ những người trong nghề".

Kỳ Duyên tạo dáng ở vòng casting hồi tháng 7 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn giám khảo Hương Giang nhận định Kỳ Duyên đang làm điều mà chính cô cũng không thể. "Ngày xưa, tôi đi thi khi chưa có danh tiếng, rất lo sợ chuyện được và mất gì. Còn em đã là hoa hậu đình đám, giờ lại dám đánh cược tất cả tại một cuộc thi mới", người đẹp chuyển giới nói.

Hương Giang khuyên Kỳ Duyên thể hiện rõ nét hơn sự máu lửa, quyết tâm bên cạnh thế mạnh đang có là nhan sắc, kỹ năng sân khấu. Bùi Quỳnh Hoa - đương kim hoa hậu - nói sự góp mặt của Kỳ Duyên tại cuộc thi thỏa lòng mong đợi của fan.

Thông tin Kỳ Duyên tham gia Miss Universe Vietnam gây chú ý hồi tháng 7 khi ban tổ chức công bố hồ sơ thí sinh. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, nổi bật tại làng mốt nhiều năm qua. Kỳ Duyên cho biết trở lại sân chơi nhan sắc sau 10 năm vì muốn thực hiện ước mơ đặt chân lên sân khấu cuộc thi quốc tế.

Ba năm trước, cô còn lăn tăn về việc có nên tiếp tục cho bản thân cơ hội. Hiện Kỳ Duyên không còn cảm giác hoang mang, thay vào đó là sự tự tin. Cô nói: "Tôi muốn hành động ngay để không phải nói lời hối tiếc".

Mỹ nhân gốc Nam Định cho biết rèn luyện sức khỏe, kỹ năng trong nhiều tháng qua. Cô cải thiện hình thể bằng chế độ ăn uống, tập thể dục. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-93 cm.

Kỳ Duyên vào bếp thực hiện món healthy giữ dáng Kỳ Duyên gợi ý chế độ ăn giữ dáng. Video: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau nổi tiếng, cô từng vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian. Khi trở lại, người đẹp thừa nhận các thiếu sót giúp cô trưởng thành hơn.

Cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Uiverse Vietnam 2024 khởi động từ tháng 6, hút nhiều thí sinh quen thuộc đăng ký. Sau vòng tuyển chọn, 33 cô gái sẽ trải qua tám thử thách trước khi bước vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Tân Cao