Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe Vietnam 2024

Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, 28 tuổi, gây bất ngờ với khán giả khi đăng ký thi Miss Universe Vietnam 2024, tìm cơ hội ra sân chơi quốc tế.

Cô cho biết: "Sau 10 năm đăng quang hoa hậu tôi mới trở lại thi nhan sắc. Tôi từng đắn đo về quyết định này nhưng không muốn để vụt mất cơ hội. Hiện tôi có nhiều động lực thực hiện ước mơ của mình trước tuổi 30".

Đại diện nhà sản xuất cuộc thi cho biết bất ngờ khi nhận được hồ sơ đăng ký của Kỳ Duyên. Đơn vị này đặt kỳ vọng sự góp mặt của người đẹp sẽ tạo nên nét thú vị, gay cấn cho cuộc đua giành vương miện.

Kỳ Duyên mặc xuyên thấu trong bộ ảnh gửi ban tổ chức Miss Universe Vietnam, công bố tối 10/7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều tháng qua, Kỳ Duyên tập luyện thể thao, siết cơ để có hình thể tốt. Cô hiện cao 1,76 m, số đo ba vòng lần lượt là 86-60-94 cm. Cùng đó, người đẹp tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc cùng các nhà thiết kế để chuẩn bị trang phục. Miss Universe Vietnam năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả đăng ký tham gia như ca sĩ MLee, người mẫu Hà Kino, Vũ Thúy Quỳnh.

Sắc vóc Kỳ Duyên tại sự kiện thời trang Sắc vóc Kỳ Duyên tại sự kiện thời trang hồi tháng 6 ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Thông tin Kỳ Duyên trở lại sân chơi nhan sắc khiến nhiều người trong giới showbiz lẫn fan bất ngờ. Trên các diễn đàn, hình ảnh của hoa hậu hút chú ý với hàng chục nghìn lượt yêu thích và thảo luận.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô từng vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Năm nay, sau vòng casting, ban giám khảo Miss Universe Vietnam chọn top 40 chung cuộc. Các người đẹp sẽ trải qua quá trình huấn luyện và tám thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Ở mùa giải mới, cuộc thi có nhiều điểm mới như nâng tuổi thí sinh tham gia lên tối đa 33 thay vì 28 tuổi. Giám khảo sẽ chọn một hoa hậu và bốn á hậu, khác các mùa trước với top 3 chung cuộc. Tân hoa hậu đoạt giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng - lớn nhất trong số các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay, công bố hồi tháng 5.

Đại diện ban tổ chức cho biết đơn vị nắm bản quyền hướng tân hoa hậu tập trung vào giá trị cộng đồng, nhất là mảng khuyến học. Do đó, ban tổ chức chỉ đầu tư 24 triệu đồng cho chiếc vương miện, thay vì 2,1 tỷ đồng ở mùa trước. Cô gái chiến thắng phải cam kết thực hiện nhiều vai trò, gồm xây dựng 10 trường học cho trẻ em nghèo trong thời gian đương nhiệm.

Các bài tập đốt mỡ toàn thân của Kỳ Duyên tại nhà Một số bài tập đốt mỡ tại nhà của Kỳ Duyên. Video: Nhân vật cung cấp

