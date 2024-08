Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi có đọc sách'

Kỳ Duyên nói do áp lực nên chưa thể hiện được bài nói về việc đọc sách, chứ không xem thường thói quen này, ở Miss Universe Vietnam 2024.

Hai ngày qua, hoa hậu là tâm điểm tranh luận vì phát ngôn ở phần thi thuyết trình tại Miss Universe Vietnam: "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh".

Sau khi tập thi phát sóng, nhiều khán giả nói "sốc, khó tin" khi hoa hậu Kỳ Duyên - người có 10 năm hoạt động trong showiz - không đọc và xem nhẹ vai trò của sách.

Trước những ý kiến chỉ trích, ngày 30/8, Kỳ Duyên cho biết: "Tôi không có ý coi thường tầm quan trọng của sách vở. Ở sự việc vừa qua, lỗi lớn nhất của tôi là chưa đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực để hoàn thành phần thi, dẫn đến hiểu lầm".

Kỳ Duyên bỏ dở bài thi nói ở Miss Universe Kỳ Duyên bỏ dở phần thuyết trình khiến khán giả thất vọng tại tập hai Miss Universe Vietnam 2024, lên sóng tối 28/8. Video: MUV

Hoa hậu cho biết mở đầu bài thuyết trình, muốn dẫn giải bản thân chưa từng đọc hết một cuốn sách nào cho đến khi biết đến cuốn Ikigai, đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng - về quan niệm sống hạnh phúc của người Nhật. Nhờ đọc cuốn này, cô hướng đến lối sống lành mạnh thông qua các bài tập thể dục, chế độ ăn uống, có nhiều thay đổi tích cực. Vì áp lực ở phòng thi, cô không diễn giải được các ý tiếp theo.

"Mỗi người đều có một ikigai khác nhau trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Khi đọc cuốn sách, tôi ý thức được sức khỏe tinh thần rất quan trọng, thấu hiểu bản thân hơn. Tôi có lúc thể hiện sự yếu đuối nhưng đã tìm thấy bản lĩnh để vượt qua", cô nói thêm. Ngoài ra, cô nói từng đọc hết các cuốn như Đắc nhân tâm (Dale Carnegie, NXB Tổng hợp TP HCM), Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô (Ingrid Zhang, NXB Dân Trí).

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết "Đắc nhân tâm" là một trong số cuốn sách cô đọc hết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi bỏ dở bài thi, ở hậu trường, hoa hậu trình bày lại nội dung với biên tập chương trình. "Tuy nhiên, phần chia sẻ này không thể lên sóng do không thuộc khuôn khổ phần thi", cô nói. Hiện phía nhà sản xuất Miss Universe Vietnam chưa lên tiếng về ồn ào quanh bài thi của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tạo dáng tại sự kiện đầu tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thông tin Hoa hậu Việt Nam 2014 đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam hồi tháng 7 gây chú ý trên các diễn đàn. Người đẹp cho biết trở lại sân chơi nhan sắc vì muốn tìm cơ hội thi quốc tế.

Qua hai tập đầu vòng tuyển chọn, Kỳ Duyên chưa bứt phá. Cô chưa thể hiện tốt kỹ năng tiếng Anh, catwalk. "Sau nhiều năm mới trở lại sân chơi nhan sắc, tôi hơi khớp, cần thời gian thích nghi. Tôi không hoàn hảo, bị áp lực nhiều thứ", Kỳ Duyên nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-93 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, cô vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng. Khi trở lại, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Uiverse Vietnam 2024 khởi động từ tháng 6, hút nhiều thí sinh quen thuộc đăng ký. Sau vòng tuyển chọn, 33 thí sinh sẽ trải qua tám thử thách trước khi bước vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

