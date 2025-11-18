Người trẻ kiệt sức vì cam chịu chạy KPI đến một giờ sáng

Nếu cứ chấp nhận chạy đua với chỉ tiêu vô hạn, 22-23 tuổi đã kiệt sức vì công việc, vậy 5-10 năm nữa người trẻ sẽ còn lại gì?

Đọc bài "Tuổi 23 kiệt sức vì ngày nào cũng chạy KPI tới một giờ sáng", tôi thực sự bị ám ảnh. Không chỉ vì câu chuyện của một người đang kiệt sức giữa vòng xoáy công việc, mà bởi vì đó đang trở thành hình ảnh quen thuộc của quá nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay. Từ các bạn làm văn phòng, marketing, ngân hàng, đến những bạn làm freelancer hay trong ngành công nghệ – việc làm tới 1-2 h sáng không còn là chuyện hiếm. Nó dần trở thành "văn hóa làm việc", thậm chí được coi như bình thường.

Và chính điều này khiến tôi, với tư cách là một phụ huynh, cảm thấy lo lắng cho tương lai của con trai mình – một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào thị trường lao động. Tôi tự hỏi: Liệu thế hệ trẻ hôm nay có đang đánh đổi sức khỏe và tuổi trẻ chỉ để chạy đua với những chỉ tiêu vô tận?

Nếu như trước đây, việc thức khuya chỉ xuất hiện vào những giai đoạn cao điểm thì giờ đây, nó diễn ra hằng đêm. Nhiều bạn trẻ làm đến 1-2 h sáng để kịp KPI, kịp deadline, kịp báo cáo, kịp "điểm danh năng suất". Một số ngành thậm chí còn xem làm khuya là "tiêu chuẩn ngầm" để được đánh giá là chăm chỉ và có trách nhiệm.

Điều khiến tôi ám ảnh nhất là cách mà nhiều bạn trẻ coi việc kiệt sức như điều hiển nhiên: "Ai cũng vậy mà cô", "làm văn phòng là thế", "không làm thì mất việc"... Sự cam chịu ấy khiến tôi lo lắng. Bởi một khi áp lực trở thành điều bình thường, kiệt sức sẽ trở thành điều tất yếu.

Tôi luôn tin rằng thế hệ trẻ hôm nay thông minh hơn, năng động hơn và có nhiều cơ hội hơn chúng tôi ngày trước. Nhưng đi kèm với điều đó là những áp lực nặng nề hơn: công nghệ khiến công việc không có ranh giới, mạng xã hội tạo ra những cuộc so sánh bất tận, còn các doanh nghiệp thì liên tục tăng KPI để theo kịp thị trường.

>> Cú sốc lương cao, được làm cho công ty lớn khi mới ra trường

Con tôi từng kể rằng nhiều bạn bè của con ngay từ những năm đầu đi làm đã phải mang máy tính về nhà, họp lúc 9-10 giờ tối, hoặc phải làm việc cả cuối tuần vì "sếp giao việc trên nhóm chat". Những điều ấy khiến tôi băn khoăn: Nếu 22-23 tuổi đã kiệt sức, vậy 5-10 năm nữa các con sẽ còn lại gì? Tuổi trẻ đáng lẽ phải là quãng thời gian để khám phá, học hỏi và trưởng thành, chứ không phải quãng thời gian chìm trong stress và thiếu ngủ.

Con trai tôi năm nay vừa ra trường. Nhìn con háo hức với công việc mới, tôi vừa vui vừa lo. Vui vì con trưởng thành, có ước mơ, có khát vọng cống hiến. Nhưng tôi cũng lo vì môi trường công việc hiện đại đầy cạnh tranh, đôi khi khắc nghiệt đến mức những người trẻ chưa kịp thích nghi đã bị cuốn vào vòng xoáy áp lực. Điều tôi mong nhất là con có thể giữ được sức khỏe, được làm công việc mà con yêu thích, và có một cuộc sống bình thường, không phải đánh đổi tuổi trẻ để "chạy KPI".

Để người trẻ không còn làm việc đến 1-2 giờ sáng như một thói quen, tôi nghĩ có ba điều cần được thay đổi:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải coi sức khỏe nhân viên là ưu tiên. Không thể đòi hỏi hiệu suất bằng cách tăng thêm giờ làm. Năng suất chỉ bền vững khi người lao động khỏe mạnh, hạnh phúc và được tôn trọng.

Thứ hai, người trẻ cần học cách đặt giới hạn. Nói "không" với sự quá tải không phải là thiếu trách nhiệm, mà là biết bảo vệ bản thân. Làm việc thông minh quan trọng hơn làm việc nhiều.

Thứ ba, xã hội cần thay đổi tư duy "làm đêm là chăm chỉ". Chăm chỉ là cố gắng trong giờ làm việc, không phải kéo dài công việc sang cả đêm. Sự tôn vinh "văn hóa tăng ca" cần sớm chấm dứt.



Một thực trạng đáng báo động hiện nay là nhiều người trẻ đang kiệt sức trước khi kịp trưởng thành. Tôi lo cho con mình, và cũng lo cho cả thế hệ thanh niên Việt Nam – những người tài năng, giàu khát vọng, nhưng đang đánh mất sức khỏe và tuổi trẻ vì những chỉ tiêu không bao giờ có điểm dừng. Hy vọng rằng xã hội sẽ lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói của những người trẻ đang vật lộn trong chính tuổi trẻ của mình.

Bảo Ngọc