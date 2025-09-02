Kipchoge: 'Tôi chạy không vì thành tích, mà vì nhân loại'

Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge, người từng hai lần vô địch Olympic và lập hai kỷ lục thế giới, cho biết ông tiếp tục gắn bó với đường chạy để truyền cảm hứng cho cộng đồng, thay vì tìm kiếm thêm vinh quang cá nhân.

Ở tuổi ngoài 40, khi không còn ở đỉnh cao thể lực, Kipchoge chuyển hướng sang một mục tiêu mới, là khuyến khích nhiều người hơn bước ra đường chạy, dám đối diện và vượt qua thử thách khắc nghiệt bậc nhất của thể thao.

"Tôi yêu marathon hơn bao giờ hết. Điều tôi muốn là chứng minh bất kỳ ai cũng có thể tham gia, có thể vượt qua thử thách khắc nghiệt này", Kipchoge nói với báo Anh Guardian.

Eliud Kipchoge trong buổi trò chuyện với The Guardian. Ảnh: The Guardian

Ngày 31/8, Kipchoge góp mặt tại Sydney Marathon - giải đấu vừa gia nhập hệ thống World Marathon Majors. Dù chỉ cán đích thứ chín, dần rớt lại so với nhóm dẫn đầu sau nửa chặng đầu, runner 40 tuổi vẫn được khán giả chào đón nồng nhiệt.

"Tôi không còn gì để chứng minh. Điều quan trọng là khơi dậy niềm tin rằng ai cũng có thể hoàn thành một marathon. Đó không chỉ là tốc độ, mà là hành trình rèn luyện, là nước mắt và nỗi đau để rồi vỡ òa hạnh phúc khi về đích", Kipchoge bày tỏ.

Những kỷ lục liên tiếp xuất hiện tại Australia cuối tuần qua. Ở nội dung nam, Hailemaryam Kiros (Ethiopia) phá kỷ lục giải khi về nhất 2 giờ 6 phút 6 giây. Ở nội dung nữ, Sifan Hassan vô địch với 2 giờ 18 phút 22 giây, khẳng định vị thế ngôi sao lớn của làng điền kinh thế giới.

Kipchoge ca ngợi Hassan, coi cô là biểu tượng cho thế hệ VĐV mới. "Cô ấy mang lại sự tôn trọng, cạnh tranh và vẻ đẹp cho môn thể thao này. Hassan chính là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người", runner Kenya nói.

Kipchoge được người hâm mộ chào đón tại Sydney Marathon 2025. Ảnh: Adidas

Đường chạy Sydney cũng để lại trong Kipchoge nhiều cảm xúc đặc biệt. Cung đường qua cầu Cảng và kết thúc tại Nhà hát Opera được ông đánh giá "đẹp và độc đáo", không chỉ bởi cảnh quan mà còn bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả.

Kipchoge khẳng định sẽ quay lại Australia, đồng thời kỳ vọng số người tham dự Sydney Marathon sẽ sớm vượt mốc 50.000. "Trên hết, tôi chạy vì niềm hy vọng, vì cộng đồng. Tôi muốn biến Australia thành một quốc gia chạy bộ", anh nhấn mạnh.

Sau lần ra mắt ở Hamburg năm 2013, Kipchoge đã 11 lần vô địch các giải major, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 4 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021). Anh còn giành hai HC vàng Olympic, khi về nhất tại Rio 2016 rồi Tokyo 2020.

Kipchoge từng hai lần phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 rồi 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, trước khi bị đàn em đồng hương Kelvin Kiptum xô đổ bằng mốc 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023.

Kipchoge cũng là VĐV đầu tiên chạy marathon sub2 khi đạt 1 giờ 59 phút 40 giây trong sự kiện Ineos 1:59 tại Vienna, Áo hồi tháng 10/2019. Dù vậy, thành tích đó không được Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) công nhận kỷ lục vì runner sinh năm 1984 thi đấu với các điều kiện xung quanh đã được kiểm soát, như không có đối thủ và đội pacer luân phiên hỗ trợ.

Hồng Duy (theo Guardian)