Kim Soo Hyun thừa nhận từng yêu Kim Sae Ron

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun lần đầu thừa nhận từng hẹn hò Kim Sae Ron sau nhiều lần bác bỏ, giữa scandal đang gây xôn xao showbiz châu Á.

Ngày 13/3, Gold Medalist - công ty quản lý diễn viên Soo Hyun - phản hồi những ồn ào đời tư của tài tử, cho biết Kim Soo Hyun yêu Sae Ron từ mùa hè 2019 đến mùa thu năm 2020. Người đại diện nói diễn viên hẹn hò khi Kim Sae Ron đã trưởng thành, không phải lúc cô là trẻ vị thành niên như phía kênh YouTube Viện Garo Sero - đơn vị đưa ra các cáo buộc những ngày qua.

Bên trái: Kim Sae Ron đăng hình bên Kim Soo Hyun năm 2024. Bên phải: Viện Garo Sero tung ảnh Soo Hyun hôn Sae Ron, tối 11/3. Viện Garo Sero là kênh tin tức trên YouTube nổi tiếng ở Hàn Quốc, với gần một triệu người theo dõi. Ảnh: KK News

Phía Soo Hyun vốn dự định phản hồi vào tuần sau nhưng do rạng sáng hôm nay, trạng thái tâm lý của tài tử "bất ổn", công ty quyết định công bố sớm hơn để bảo vệ Kim Soo Hyun. Những ngày qua, do các tin tức từ Viện Garo Sero, dư luận cho rằng sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron liên quan Kim Soo Hyun, khiến anh đối diện áp lực, rơi vào trạng thái "hỗn loạn trầm trọng".

Theo người đại diện, bức ảnh diễn viên Kim Sae Ron đăng ngày 24/3/2024 và ảnh, do Viện Garo Sero tung ra, được chụp năm 2020. Chiếc áo hôm đó Sae Ron mặc của một thương hiệu nước ngoài, bán trên thị trường tháng 6/2019. "Vì thế, Viện Garo Sero nói ảnh chụp năm 2016 là sai sự thật", phía tài tử nói.

Về các bức thư anh từng gửi cho Sae Ron khi ở quân ngũ, công ty cho biết nội dung chỉ như anh gửi cho bạn bè thân thiết. Gold Medalist cho rằng Viện Garo Sero cố tình sắp đặt các bức thư nhằm gây hiểu lầm đó là thư tình.

Công ty quản lý Kim Soo Hyun cáo buộc Viện Garo Sero "bóp méo sự thật". Trong các buổi livestream, họ chú thích liên lạc với mẹ của Kim Sae Ron nhưng theo tìm hiểu của công ty, đó là người bạn của mẹ Sae Ron. Dựa trên một vài bức ảnh bị chú thích sai lệch và nguồn tin từ người không rõ danh tính.

Về khoản nợ 700 triệu won của Kim Sae Ron, Gold Medalist cho biết sau khi vướng scandal lái xe khi say rượu, Sae Ron phải chịu phạt vi phạm hợp đồng tổng số tiền hơn 1,1 tỷ won. Công ty cùng diễn viên giải quyết sự việc, giảm số tiền bồi thường xuống thấp nhất, là khoảng 700 triệu won.

Dù rất nỗ lực, cô không đủ khả năng thanh toán khoản nợ. Do vậy, công ty buộc thực hiện theo thủ tục, quy trình để từng bước xóa nợ. Tháng 3/2024, Kim Sae Ron nhắn tin cho Kim Soo Hyun với nội dung "cầu cứu" tài tử lên tiếng để công ty không đòi nợ. Lúc đó hai người chia tay được bốn năm, Soo Hyun chưa từng cho Sae Ron vay tiền theo tư cách cá nhân, tài tử cũng không có quyền hạn đòi số tiền 700 triệu won từ bạn gái cũ. Anh cũng không biết gì về liên quan tài chính giữa Kim Sae Ron và Gold Medalist.

Công ty phối hợp chuyên gia pháp lý, liên hệ với người đại diện của Kim Sae Ron để giải quyết khoản nợ. Ngày 26/3/2024, luật sư của Kim Sae Ron gửi văn bản cho Gold Medalist, với đoạn: "Thân chủ của chúng tôi bày tỏ biết ơn với sự hỗ trợ mà công ty dành cho cô ấy".

Đại diện của Kim Soo Hyun cho biết sự việc bị xuyên tạc và vu khống thành "Kim Soo Hyun ép Kim Sae Ron trả nợ, khiến cô quẫn trí, gián tiếp đẩy bạn gái cũ đến cái chết".

Tài tử Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Bốn ngày qua, Soo Hyun đối diện làn sóng tẩy chay từ hàng trăm nghìn khán giả châu Á, khi Viện Garo Sero tố cáo tài tử "yêu Kim Sae Ron từ lúc cô là trẻ vị thành niên, trở mặt sau khi chia tay, đẩy Sae Ron đến bước đường cùng". Ban đầu, phía Kim Soo Hyun phủ nhận từng có quan hệ yêu đương với Kim Sae Ron.

Trước áp lực dư luận, một số nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của tài tử. Theo trang MK của Hàn Quốc, giới quảng cáo nước này hiện theo dõi sát sao diễn tiến scandal. Soo Hyun là đại sứ của hàng chục thương hiệu lớn trong và ngoài Hàn Quốc.

Diễn viên Kim Soo Hyun hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Anh được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Diễn viên Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Như Anh