Kim Soo Hyun - từ đỉnh cao danh vọng đến bị 'tẩy chay'

Ngày 13/3, Gold Medalist - công ty quản lý Soo Hyun - công bố "sẽ làm rõ sự thật và phản hồi về các tin đồn vô căn cứ" mà kênh YouTube Viện Garo Sero tung ra ba ngày qua trong các buổi livestream. Phía Kim Soo Hyun xin lỗi vì sự việc gây ồn ào, mệt mỏi cho khán giả.

Khởi nguồn từ những thông tin mang tính cá nhân, sự việc trở thành scandal phức tạp, liên quan đạo đức, pháp luật và dư luận. Theo The Paper, Kim Soo Hyun không chỉ đối diện chỉ trích của khán giả mà còn gặp nguy cơ bị điều tra.

Diễn viên Kim Soo Hyun. Ảnh: Gold Medalist

Hôm 12/3, cụm từ "yêu người vị thành niên" vào top chủ đề được tìm kiếm và nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội ở Hàn Quốc. Luật pháp nước này quy định dưới 19 tuổi là người vị thành niên, độ tuổi được phép đồng thuận quan hệ tình dục là 16. Người trưởng thành quan hệ với người dưới 16 tuổi đều bị xếp vào tội cưỡng dâm. Nếu Kim Soo Hyun yêu Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 16 tuổi, tài tử cũng vi phạm luật bảo vệ thiếu niên nhi đồng.

Viện Garo Sero cho biết nắm các bằng chứng mà cha mẹ, dì của Kim Sae Ron cung cấp, gồm ảnh Kim Soo Hyun hôn Sae Ron, thư diễn viên gửi cho Sae Ron năm 2018. Trong thư, Soo Hyun viết: "Anh yêu em". Gia đình Kim Sae Ron nói tài tử chủ động tiếp cận, tán tỉnh Sae Ron khi cô 15 tuổi.

Bên trái: Kim Sae Ron đăng hình bên Kim Soo Hyun năm 2024. Bên phải: Viện Garo Sero tung ảnh Soo Hyun hôn Sae Ron, tối 11/3. Ảnh: KK News

Người thân cho rằng sau khi chia tay năm 2021, Kim Soo Hyun "trở mặt", vùi dập Kim Sae Ron. Cô nợ Gold Medalist 700 triệu won phí vi phạm hợp đồng. Việc công ty Gold Medalist thuê luật sư dọa kiện Sae Ron đòi nợ khiến Kim Sae Ron "sợ đến run người". Sae Ron cầu cứu Kim Soo Hyun cho cô thêm thời gian kiếm tiền nhưng tài tử không hồi đáp mà gửi thông tin liên lạc của Sae Ron cho cánh săn tin, khiến cô bị làm phiền. Mẹ của Kim Sae Ron nói ở buổi livestream: "Chúng tôi không cần gì cả, chỉ cần Kim Soo Hyun công khai xin lỗi". Người thân mong "phục hồi danh dự" cho Sae Ron.

Hôm 12/3, nguồn tin của Dispatch cũng cho biết hai diễn viên từng là tình nhân, do độ tuổi của Kim Sae Ron, họ không dám công khai.

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun, cảnh sát nhận định cô "lựa chọn cực đoan". Ảnh: News1

Phía Kim Soo Hyun nhiều lần phủ nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron, khiến cô từng bị khán giả chỉ trích, chế giễu. Gold Medalist cho biết những thông tin Viện Garo Sero tung ra là "vô căn cứ, sai sự thật". Công ty sẽ kiện những người livestream.

Hiện, hàng trăm nghìn khán giả ở châu Á cho biết tẩy chay Kim Soo Hyun, kêu gọi cơ quan chức năng điều tra diễn viên. Nhiều người dùng những từ "đểu cáng, trở mặt, tàn nhẫn, máu lạnh" để miêu tả về sao thần tượng hàng đầu châu Á. Dù cơ quan chức năng chưa công bố điều tra Kim Soo Hyun, hàng loạt ý kiến đòi tài tử "trả giá cho cái chết của bạn gái cũ".

Phản ứng của khán giả khiến hình tượng lành mạnh của Kim Soo Hyun sứt mẻ. Theo trang MK của Hàn Quốc, giới quảng cáo nước này hiện theo dõi sát sao diễn tiến scandal. Hôm qua, một hãng mỹ phẩm công bố hoãn mọi lịch trình liên quan người đại diện Kim Soo Hyun trong khi một số thương hiệu xóa hoặc ẩn hình ảnh quảng cáo của tài tử. Soo Hyun vốn có kế hoạch ghi hình show truyền hình Good Day ngày 13/3 song lịch trình bị hủy.

Kim Soo Hyun tại AAA năm 2024 Soo Hyun ở Thái Lan cuối năm 2024. Video: AAA

Kim Soo Hyun hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái, nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Anh được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Danh tiếng của Kim Soo Hyun đạt đỉnh cao sau cơn sốt Vì sao đưa anh tới năm 2014. Hình ảnh tài tử xuất hiện ở các vị trí đắc địa tại nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Trang Toutiao miêu tả Kim Soo Hyun đi đến đâu, fan la hét gọi tên anh ở đó, khung cảnh đông đúc, chen chúc vì Soo Hyun được ví "đến nghẹt thở".

Tài tử đắt show sự kiện. Tại triển lãm xe ở Bắc Kinh ngày 20/4/2014, Kim Soo Hyun xuất hiện 90 giây, đến nơi không kịp làm gì, chỉ cúi đầu chào khoảng 10.000 fan, sau đó rời khỏi sự kiện. Theo Toutiao, chỉ riêng năm 2014, Soo Hyun kiếm được 110 triệu nhân dân tệ (15,1 triệu USD) nhờ 16 hợp đồng quảng cáo ở Trung Quốc.

Kim Soo Hyun nhập ngũ vào tháng 10 Kim Soo Hyun trong "Vì sao đưa anh tới". Video: SBS

Theo trang Korea Times năm ngoái, Soo Hyun nhận cátxê 5 tỷ won (khoảng 3,7 triệu USD) cho 16 tập phim Nữ hoàng nước mắt. Anh nhiều năm đứng đầu danh sách nam diễn viên phim truyền hình nhận thù lao cao nhất xứ Hàn. Tài tử nhận trung bình 165.000 USD mỗi tập phim tham gia, cao hơn Hyun Bin (84.000 USD), So Ji Sub và Jo In Sung (cùng được trả 67.000 USD), Lee Min Ho (62.000 USD).

Theo GQ, Soo Huyn sở hữu tài sản ròng khoảng 117 triệu USD, gồm nhiều bất động sản, xe sang, cổ phần công ty. Năm ngoái, anh mua nhà 6,5 triệu USD tại Seongsu-dong - một trong khu vực đắt đỏ nhất Seoul. Trước đó, Kim Soo Hyun mua hai bất động sản khác cũng ở Seongsu-dong. Tổng trị giá ba căn nhà của anh ở đây khoảng 30 tỷ won (22,4 triệu USD).

