Kim Soo Hyun bị tẩy chay

Hàng chục nghìn khán giả cho biết thất vọng về tài tử Hàn Kim Soo Hyun, yêu cầu diễn viên rút khỏi làng giải trí.

Theo Sina, sao 37 tuổi vướng scandal lớn nhất sự nghiệp, khi kênh YouTube Viện Garo Sero - tài khoản chuyên đưa tin về những "bí mật" làng giải trí Hàn - tung tin tài tử "bạc tình, nói dối, đẩy Kim Sae Ron đến bước đường cùng".

Tối 11/3, Viện Garo Sero tung bức ảnh Kim Soo Hyun hôn má Kim Sae Ron (2000-2025) làm bằng chứng hai người từng yêu nhau, trái với phía Kim Soo Hyun từng nói họ không có quan hệ tình cảm. Viện Garo Sero cho biết Kim Sae Ron hẹn hò Soo Hyun từ khi cô 15 tuổi, kêu gọi điều tra tài tử có quan hệ với người vị thành niên hay không.

Bên trái: Kim Sae Ron đăng hình bên Kim Soo Hyun năm 2024. Bên phải: Viện Garo Sero tung ảnh Soo Hyun hôn Sae Ron, tối 11/3. Ảnh: KK News

Tài tử bị tố cáo tuyệt tình khi Kim Sae Ron cầu xin giúp đỡ. Tháng 3/2024, Sae Ron được cho là nhắn tin cho Kim Soo Hyun, mong tài tử lên tiếng để Gold Medalist (công ty từng quản lý Kim Sae Ron, hiện quản lý công việc của Kim Soo Hyun) không kiện cô đòi trả khoản nợ 700 triệu won. Nội dung tin nhắn mà Viện Garo Sero tung ra: "Nếu yêu cầu em trả 700 triệu won ngay bây giờ, em không thể làm được. Làm ơn cứu em, cho em thêm thời gian".

Trong buổi livetream, người phụ nữ tự nhận là mẹ của Kim Sae Ron nói không cầu mong đạt được điều gì khi công khai những sự việc liên quan con gái, bà chỉ mong "khôi phục danh dự cho Kim Sae Ron".

Kim Soo Hyun - tài tử nổi tiếng, đông fan hàng đầu châu Á. Ảnh: tvN

Năm ngoái, Sae Ron từng đăng ảnh má kề má Kim Soo Hyun - lúc đó đang gây sốt với phim Nữ hoàng nước mắt. Động thái của cô làm nhiều khán giả đoán hai người yêu nhau. Nhưng Soo Hyun phủ nhận họ có quan hệ tình cảm. Sau sự việc, Kim Sae Ron nhận vô số chỉ trích "vô duyên, bịa đặt, bấu víu Kim Soo Hyun để cứu vớt danh tiếng".

Sau buổi livestream của Viện Garo Sero, tối 11/3, phía Kim Soo Hyun tuyên bố "quyết không nhượng bộ trước những thông tin sai lệch".

Kim Soo Hyun tại AAA năm 2024 Soo Hyun dự lễ trao giải ở Thái Lan cuối năm 2024. Video: W

Dù vậy, hình tượng lành mạnh của Kim Soo Hyun bị lung lay. Ở bài đăng gần nhất của anh trên Instagram, hàng chục nghìn người kêu gọi "trả công bằng cho Kim Sae Ron". Trên mạng xã hội ở châu Á và nhiều diễn đàn, hàng loạt ý kiến chỉ trích Soo Hyun, yêu cầu anh xin lỗi và rời khỏi làng giải trí.

Số khác cho biết chưa có bằng chứng xác thực các thông tin mà Viện Garo Sero đưa ra, họ tin tưởng Kim Soo Hyun.

Tài tử gia nhập làng giải trí từ năm 2007, hút fan qua các tác phẩm Bay cao ước mơ, Mặt trăng ôm mặt trời, Biệt đội siêu trộm. Năm 2014, anh gây sốt với phim Vì sao đưa anh tới, đóng cùng đàn chị Jeon Ji Hyun. Theo Chosun, Soo Hyun đắt show quảng cáo, thuộc top diễn viên được trả cátxê cao nhất xứ Hàn.

Kim Soo Hyun nhập ngũ vào tháng 10 Kim Soo Hyun trong "Vì sao đưa anh tới". Video: SBS

Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Diễn viên qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Vốn là diễn viên được đánh giá tích cực diễn xuất, sự nghiệp của Kim Sae Ron xuống dốc do vướng scandal. Năm 2022, cô bị truy tố vì vi phạm luật Giao thông đường bộ. Diễn viên điều khiển ôtô trong tình trạng nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Scandal khiến Kim Sae Ron mất mọi công việc ở làng giải trí, phải bồi thường hợp đồng. Sau đó, hình tượng của Kim Sae Ron xấu thêm khi khán giả cho rằng cô nói dối, dàn dựng cảnh làm nhân viên phục vụ để kiếm sống.

Như Anh