Kim Soo Hyun vướng tin 'bạc tình với Kim Sae Ron'

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun phản bác thông tin anh "yêu Kim Sae Ron lúc cô 15 tuổi" và tuyệt tình khi cô gặp khó khăn.

Ngày 10/3, kênh YouTube Viện Garo Sero - tài khoản chuyên đưa tin về những "bí mật" làng giải trí Hàn - gây xôn xao với khán giả châu Á khi livestream về đời tư của Kim Soo Hyun và diễn viên Kim Sae Ron - qua đời hồi tháng 2 ở tuổi 25. Trong chương trình, một người nhận là họ hàng của Kim Sae Ron cho biết Kim Soo Hyun và Sae Ron hẹn hò năm 2015, lúc đó Sae Ron 15 tuổi còn Soo Hyun 27 tuổi, họ chia tay năm 2021.

Diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Ảnh: News1

Viện Garo Sero đăng một bài viết, chú thích là bài nháp của Kim Sae Ron trên Instagram. Bài viết nội dung "Kim Sae Ron xác nhận yêu Kim Soo Hyun trong sáu năm, tố cáo khi còn ở công ty giải trí Gold Medalist (từ năm 2020-2022), cô làm việc chăm chỉ nhưng không được trả thù lao xứng đáng". Gold Medalist cũng quản lý công việc của Kim Soo Hyun.

Nguồn tin tiết lộ khi Kim Sae Ron khó khăn, Kim Soo Hyun cho cô vay 700 triệu won. Năm 2024, khi Sae Ron chật vật làm thuê, chịu áp lực kinh tế lớn, Kim Soo Hyun thông qua công ty quản lý đòi lại số tiền này đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với Kim Sae Ron, khiến cô ngã gục. Những người thực hiện chương trình còn cho rằng tài tử từng thông đồng một YouTuber bắt nạt Kim Sae Ron.

Tài tử Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Sau chương trình, nhiều khán giả châu Á kêu gọi điều tra Kim Soo Hyun việc anh có hẹn hò người vị thành niên hay không. Hàng nghìn ý kiến chỉ trích anh "bạc tình". Số khác cho rằng thông tin ở chương trình chưa đáng tin cậy, nghi ngờ động cơ của những người thực hiện buổi livestream.

Tối 10/3, phía Gold Medalist ra thông cáo cho biết nội dung buổi livestream "sai sự thật". Công ty dự kiến gửi đơn kiện Viện Garo Sero vì lan truyền tin giả.

Thông cáo có đoạn: "Chúng tôi đau buồn khi diễn viên Kim Sae Ron qua đời, tưởng nhớ cô. Hành vi của Viện Garo Sero làm tổn hại danh dự của người quá cố và của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vấn đề này. Hy vọng khán giả không truyền tải thông tin giả".

Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Diễn viên qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Kim Soo Hyun gia nhập làng giải trí từ năm 2007, hút fan qua các tác phẩm Bay cao ước mơ, Mặt trăng ôm mặt trời, Biệt đội siêu trộm. Năm 2014, anh gây sốt với phim Vì sao đưa anh tới, đóng cùng đàn chị Jeon Ji Hyun. Theo Chosun, tài tử đắt show quảng cáo, thuộc top diễn viên được trả cátxê cao nhất xứ Hàn.

Như Anh