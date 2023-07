'Không thể kêu gọi ngừng ăn thịt chó bằng những lý do cảm tính'

'Chó là bạn của con người', 'người văn minh không ăn thịt chó'... những lý do cảm tính của người yêu cho như vậy rất thiếu thuyết phục.

Theo một thống kê gần đây, ở Việt Nam, số người bỏ ăn thịt chó ngày càng nhiều. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là các lò giết mổ, các phố thịt chó rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách và phải bỏ nghề. Khảo sát của VnExpress cuối tháng 6 cho thấy, các phố từng nổi tiếng với việc buôn bán thịt chó ở Hà Nội nay chỉ còn 2-3 điểm hoạt động. Còn thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho thấy chỉ riêng năm 2018, sau quá trình vận động khoảng 30% cửa hàng kinh doanh thịt chó, mèo trên địa bàn Hà Nội dừng hoạt động, giảm từ 1.100 cơ sở xuống còn 800.

Tôi là một người không ăn thịt chó, chẳng phải vì lý do gì quá to tát, chỉ đơn giản là vì không thích, không thấy nó ngon đến mức phải ăn bằng được. Tuy nhiên, tôi thấy chẳng có bất kỳ lý do gì để cấm ăn thịt chó cả, trừ trường hợp an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người. Nhưng nếu bảo thịt chó không an toàn, thì ngay cả thịt chuột, vốn nguy cơ truyền bệnh rất cao, mà cũng chẳng ai cấm ăn thịt chuột đó thôi.

Theo thống kê chính thức, chó là loài gây bệnh dại lớn nhất cho con người. Hàng năm, chó gây tử vong cho con người nhiều hơn tất cả các loài động vật khác cộng lại. Tại Việt Nam, giai đoạn 2017-2021, trung bình mỗi năm có 76 người tử vong do bệnh dại. Trong khi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chó trực tiếp gây ra sự bùng phát bệnh sán chó, dịch tả và dại ở người. Do đó, nếu kêu gọi cấm, thì lẽ ra phải cấm nuôi chó mới đúng, thay vì chỉ cấm người ta ăn thịt chó.

Ở đây, tôi chỉ muốn nói với các bạn "yêu chó" rằng trước khi nghĩ đến chuyện kêu gọi người khác ngừng ăn thịt chó, các bạn hãy kêu gọi nhau "nuôi chó có trách nhiệm" đi đã. Mặc dù đã có luật, nhưng vì chưa có chế tài xử phạt gắt gao nên phần lớn các bạn vẫn cho chó chạy rông ngoài công viên, không rọ mõm, để chó đi vệ sinh lung tung ngoài đường, ngoài ngõ, nơi công cộng mà không bao giờ chịu dọn dẹp. Chính những hành động thiếu ý thức đó khiến ngày càng có nhiều người ác cảm với người nuôi chó.

Tất nhiên, không phải người ta ăn thịt chó vì ghét người nuôi chó thiếu ý thức. Đây là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt. Vấn đề là nếu muốn kêu gọi người Việt bỏ hoàn toàn việc ăn thịt chó, không thể lấy những lý do của người "yêu chó" theo kiểu cảm tính như "chó là bạn của con người" hay "người văn minh không ăn thịt chó"... Muốn hạn chế thói quen ăn thịt chó vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, hãy bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề là tình trạng nuôi, vận chuyển và giết mổ cho thịt chưa đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm.

Sẽ chẳng ai ăn thịt chó nếu nó được chứng minh là hoàn toàn độc hại tới sức khỏe. Cũng như cẩu tắc chẳng thể lộng hành nếu người nuôi chó ý thức được hoạt động nuôi nhốt thú cưng của mình.

