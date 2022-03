'Hà Nội nên học Hội An nói không với thịt chó, mèo'

Thói quen ăn thịt chó, mèo cần được chấm dứt ở một thành phố du lịch.

Một lần, đám bạn chúng tôi tụ tập vì có một người trong nhóm từ Hội An (Quảng Nam) về chơi. Cũng như mọi lần, cả bọn lại kéo ra quán cầy tơ nổi tiếng nhất vùng để hàn huyên. Tuy vậy, thật bất ngờ là lần ấy, người bạn của tôi không ăn được bất cứ món nào. Thậm chí, đến cả cái mùi của quán cầy tơ bạn cũng không chịu được. Trong khi trước đó, xưa nay bạn vốn thích các món như lòng chó, mèo, nhựa mận...

Thấy bọn tôi thắc mắc, bạn giải thích rằng, trước đây, khi vào lập nghiệp ở Hội An, bạn vẫn giữ thói quen ở quê xưa, nên hầu như tuần nào cũng nhậu các món từ thịt chó, mèo. Nếu mấy hôm không ăn, bạn còn thấy thiếu thiếu, bứt rứt, khó chịu. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bạn làm du lịch.

"Tôi sống ở Hội An, lại làm du lịch, nên rất hay tiếp xúc với người nước ngoài, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp xúc lâu, tôi thấy họ rất yêu động vật, đặc biệt là chó, mèo. Có người về hưu chọn sống ở Hội An, chỉ sống một mình, nuôi một vài con chó hay mèo để làm bạn. Đa số người nước ngoài, mỗi khi thấy tôi ăn thịt chó, mèo là họ có thái độ khác hẳn, thậm chí là hủy dịch vụ có liên quan đến tôi", bạn tôi nói.

Mấy tháng trước, khi Hội An ra văn bản cấm ăn thịt chó, mèo, cũng như nhiều người ở Hội An khác, bạn rất đồng tình. Vậy thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, có nên học Hội An? Liệu đây có còn là thành phố vì hòa bình khi đi trên đường phố, vẫn còn nhìn thấy những phản thịt chó, mèo, hay những con chó thui nhe răng trắng ởn? Mà không chỉ Hà Nội, các nơi khác như Sài Gòn hoa lệ, Đà Lạt mộng mơ... có lẽ cũng nên học theo Hội An mới phải.

Dịp đầu xuân này, dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng khi đi tham quan Chùa Hương, du khách vẫn phải rùng mình khi chứng kiến nơi thanh tao mà vẫn bắt gặp những tảng thịt sống treo lủng lẳng, những hàm răng trắng ởn của những con chó đáng thương trên những phản thịt chó trước những nhà hàng.

Bàn chuyện mang tính nhân văn trong những ngày đầu xuân này, tôi mong sẽ góp một làn gió mới mát lành. Mong rằng Hà Nội sẽ sớm chấm dứt tiêu thụ thịt chó mèo như Hội An, để xứng tầm với một thủ đô hấp dẫn du lịch bốn phương.

Anh Phạm

