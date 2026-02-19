Không runner nào về đích 2 năm liên tiếp ở giải ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh

MỹSương mù dày đặc cùng mưa lớn khiến giải Barkley Marathon không có runner hoàn thành giải năm thứ hai liên tiếp, đồng thời ghi nhận số VĐV hoàn thành một vòng thấp nhất trong 40 năm lịch sử.

Barkley Marathon 2024 từng chứng kiến kỷ lục 5 VĐV về đích, trong đó Jasmin Paris là VĐV nữ đầu tiên. Kỷ lục trước đó là năm 2023, với chỉ ba runner. Trong 36 năm trước đó, từ khi tổ chức lần đầu vào 1986, giải chỉ có tổng cộng 15 runner chinh phục được cung đường đua khắc nghiệt.

Nhưng không runner nào có thể chinh phục giải trong 2 năm liên tiếp, khi Barkley Marathon tăng độ khó.

Sebastian Raichon bắt đầu vòng hai tại Barkley Marathons ở Frozen Head State Park, Wartburg, Tennessee, ngày 14/2/2026. Ảnh: News Sentinel

Barkley Marathons 2026 xuất phát lúc 6h sáng ngày 14/2 - mốc khởi tranh theo lịch sớm nhất trong lịch sử giải. Giải diễn ra tại Frozen Head State Park (gần Wartburg, bang Tennessee) khép lại trong thất vọng khi không một VĐV nào chinh phục đủ 5 vòng theo quy định. Hai cái tên trụ lại lâu nhất trên đường chạy là Sebastian Raichon (Pháp) và Damian Hall (Anh).

Raichon hoàn thành vòng ba sau 38 giờ 5 phút 46 giây, nhưng không kịp mốc 36 giờ - điều kiện bắt buộc để được phép bước vào vòng bốn. Anh được công nhận hoàn thành "Fun Run" (ba vòng). Trong khi đó, Hall quay về trại mà không thu thập đủ các trang sách theo yêu cầu, chính thức dừng cuộc chơi. Runner người Anh cho biết sương mù dày và thời tiết lạnh, ẩm ướt khiến cuộc đua năm nay trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

Chỉ 12 trong khoảng 40 VĐV xuất phát hoàn thành vòng một - con số thấp nhất trong lịch sử 40 năm của giải.

Mưa bắt đầu trút xuống từ tối 14/2, biến cung đường thành bãi bùn lầy trơn trượt. Cùng Raichon và Hall, chân chạy gốc Pháp-Canada Mathieu Blanchard trở về trại lúc khoảng 4h30 sáng sau khi kết thúc vòng hai. VĐV Mỹ Max King về sau đó ít phút. Hall được cho là bắt đầu vòng ba trong tình trạng đi chân trần, xách theo giày, còn King chế "ủng" tạm từ túi nylon để giữ chân khô ráo.

Gary "Lazarus Lake" Cantrell kiểm tra các trang sách mà mỗi VĐV phải thu thập và nộp lại tại Barkley Marathons ở Frozen Head State Park, Wartburg, Tennessee, ngày 14/2/2026. Ảnh: News Sentinel

Barkley Marathon được xem là giải ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh, được tổ chức ở vườn quốc gia Frozen Head, bang Tennessee. Giải gồm năm vòng quanh một đường chạy dài hơn 20 dặm (32 km). Khoảng cách chính xác có thể thay đổi, nhưng cuộc đua ước tính kéo dài ít nhất 120 dặm (192 km), với độ cao tăng đáng kể và địa hình gồ ghề. Các runner dự giải có giới hạn 60 giờ để hoàn thành.

Các runner bị cấm sử dụng thiết bị GPS và được cấp một chiếc đồng hồ giá rẻ được đặt theo "giờ Barkley" (giới hạn 60 giờ). Họ phải tìm và thu thập các trang từ 13 cuốn sách được giấu dọc đường chạy, tương ứng với số bib của họ, với một bib mới được cấp cho mỗi vòng. Runner nào không tìm đủ số trang sẽ bị loại.

Được mệnh danh là "giải đấu giết chết tinh thần VĐV", Barkley Marathon thử thách các chân chạy với những dãy núi có tổng độ cao tích lũy lên đến gần 19.000 m, gấp 2 lần chiều cao đỉnh Everest.

Giải đấu được cựu VĐV điền kinh Gary "Lazarus Lake" Cantrell khởi xướng vào năm 1986. Ý tưởng ra đời cuộc đua bắt nguồn từ câu chuyện năm 1977 của Jame Earl Ray, tên tội phạm giết người, đào thoát khỏi nhà tù Mountain State ở hạt Morgan, bang Tennessee. Sau 60 giờ vây bắt, Ray sa lưới ở nơi chỉ cách nhà tù 8 dặm (12 km). Đường chạy của Barkley Marathon được xây dựng trên chính cánh rừng cạnh nhà tù năm xưa.

Mỗi năm, giải đấu chỉ nhận khoảng 40 VĐV tham dự. Để được chọn, các runner phải viết một bài luận với chủ đề "vì sao nên chọn tôi tham gia giải?" gửi về ban tổ chức. Những người có bài luận ấn tượng nhất sẽ đến với cuộc đua với mức phí chỉ khoảng hơn một USD. Có người từng hối lộ 1.000 USD để được tham gia nhưng Cantrell đã thẳng thừng từ chối.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)