Giải ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh sẽ tăng độ khó từ 2025

MỹBan tổ chức Barkley Marathon sẽ tăng độ khó của đường chạy từ năm tới, sau khi Jasmin Paris trở thành VĐV nữ đầu tiên chinh phục giải ultra trail khắc nghiệt này.

Barkley Marathon được xem là giải ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh, với quãng đường 160 km, và tổng độ cao tích lũy (total gain) 19.200 m, được tổ chức ở vườn quốc gia Frozen Head, bang Tennessee.

Parris kiệt sức khi về đích tại Barkley Marathon 2024. Ảnh: Howie Stern

Gary Cantrell - người được biết đến với cái tên Lazarus Lake, sáng lập và làm Giám đốc Đường chạy của Barkley Marathon từ 1986 - từng thừa nhận giải ultra trail này quá khắc nghiệt với các VĐV nữ. "Đơn giản là họ không đủ cứng rắn để hoàn thành giải", ông nói năm 2015. "Và tôi có thể nói điều đó cho đến khi có người chứng minh tôi đã sai".

Nhưng tại Barkley Marathon 2024 ngày 22/3, Jasmin Paris làm nên lịch sử khi về đích với thành tích 59 giờ 58 phút 21 giây, chỉ 99 giây trước COT (Cut-off time - thời gian quy định các VĐV phải hoàn thành cuộc đua). Paris là một trong 20 người được công nhận hoàn thành Barkley Marathon, từ khi giải ra đời vào năm 1989 và là phụ nữ đầu tiên làm được điều này.

Năm nay, trước Paris, còn có bốn VĐV nam khác về đích gồm: Ihor Verys (58:44:59), John Kelly (59:15:38), Jared Campbell (59:30:32) và Greig Hamilton (59:38:42). Đây cũng là một kỷ lục mới của giải, sau lần Barkley Marathon có ba runner hoàn thành năm ngoái. Trong 36 năm trước đó, từ khi tổ chức lần đầu vào 1986, giải chỉ có 15 runner chinh phục được cung đường đua khắc nghiệt

Vì thế, Cantrell đã thay đổi quan điểm về độ khó của giải đấu ông sáng lập. "Năm nay, chúng tôi có tới năm người về đích, trong đó lần đầu tiên có một VĐV nữ. Rõ ràng cuộc đua đã trở nên quá dễ dàng nên tôi nghĩ đã đến lúc biến nó thành một thử thách lớn hơn", ông nói.

Nhưng Cantrell chưa quyết định sẽ thay đổi giải thế nào. "Rất nhiều ý tưởng đã được đưa ra", ông tiết lộ. "Làm cho chặng đường dài hơn, thêm một bức tường leo núi ở giữa hoặc có thể là hố gấu. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì lúc này, nhưng mục tiêu là không có người về đích nào vào năm 2025".

Trong khi đó, Paris cho rằng việc cô hoàn thành cuộc đua khiến Barkley Marathon mất đi phần nào sự huyền bí. Vì thế, runner Anh xem việc giải đấu thay đổi đường chạy và khắc nghiệt hơn từ năm tới sẽ làm mọi thứ trở nên thú vị. "Nếu lão già điên khùng đó làm khó đến mức không ai có thể làm được, thì điều đó sẽ khiến tôi trở thành người cuối cùng hoàn thành cuộc đua, một danh hiệu khá thú vị", cô bông đùa khi được hỏi về ý định của Cantrell.

Cantrell bên chiếc cổng đích huyền thoại của Barkley Marathon trong bộ phim tài liệu "The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young".

Cantrell là người sáng lập và giám đốc nhiều giải ultra trail như Barkley Marathons, Big's Backyard Ultra, Barkley Fall Classic, Vol State 500K, A Race for the Ages, Last Annual Heart of the South và Strolling Jim 40. Các cuộc đua của ông rất khắc nghiệt, nên Cantrell được tạp chí Trail Runner gọi là "thiên tài độc ác" hay "Leonardo da Vinci của nỗi đau".

Cantrell được biết đến trên toàn thế giới sau bộ phim tài liệu năm 2014 có tên The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young. Năm 2018, ông đi bộ khắp nước Mỹ, bắt đầu ở Rhode Island và kết thúc ở Oregon.

Hồng Duy