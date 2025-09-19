Không khí mở bán iPhone 17 tại châu Á

Các cửa hàng Apple Store bắt đầu mở cửa đón người mua thế hệ iPhone 17 và iPhone Air sáng nay, với thị trường sớm nhất là Australia, New Zealand.

Ngày 19/9, người dùng trên toàn cầu có thể mua trực tiếp hoặc nhận iPhone 17 đã đặt hàng trước đó. Tại Australia, hàng trăm người xếp hàng trước Apple Store Sydney, trái với khung cảnh bình lặng năm ngoái. Những người đầu tiên vào cửa hàng nhận tràng pháo tay liên tục.

Người dùng toàn cầu nhận iPhone 17 Cảnh người nhận iPhone 17 đầu tiên ở Sydney (Australia). Video: X/Man of Many

"Màu cam vũ trụ mới thực sự hấp dẫn. Thân máy nhôm nguyên khối hoàn thiện tốt, nhưng tôi thấy không bằng thép không gỉ và titan", tài khoản Boardiesboi viết trên diễn đàn MacRumors.

Trong khi đó, không khí tại thị trường Đông Nam Á kém nhộn nhịp hơn. Hoàng Anh, người kinh doanh iPhone "xách tay" nhiều năm, cho biết nguyên nhân là Apple đưa Việt Nam vào danh sách mở bán đợt đầu, nên không còn cảnh hàng dài người Việt sang Singapore, Thái Lan, Malaysia xếp hàng.

Tại Singapore, theo ghi nhận của Straitstimes, có khoảng 250 người đứng chờ. Người xếp hàng thứ hai vẫn là một người Việt - anh Trần Anh Vũ, 30 tuổi. Anh cho biết đang đi công tác nên đến mua hai chiếc iPhone 17 Pro Max cho bản thân và cho vợ. "Tôi thích thiết kế nhôm mới và tông màu cam, rất đẹp", anh nói.

Một người Việt khác tên Cao cho biết đã bay từ Việt Nam sang Singapore để mua iPhone dù trong nước mở bán đợt đầu. "Tôi đã làm vậy nhiều năm và muốn duy trì thói quen này", anh giải thích.

Tại Thái Lan, khung cảnh mua iPhone mới tương đối sôi động, nhưng "trật tự và không quá đông đúc" như năm ngoái. Người mua chủ yếu đến từ các khu vực lân cận. Tại Apple Store Malaysia có khoảng 200 người xếp hàng, nhiều người đến từ Ấn Độ, theo MalayMail.

Ở thị trường Trung Quốc, hình ảnh chia sẻ trên X và Weibo cho thấy cảnh chen lấn như mọi năm không còn xảy ra, dù vẫn đông. iPhone Air chưa bán ra đợt đầu ở nước này do vấn đề về eSim.

Trong khi đó, do chênh lệch múi giờ, các cửa hàng ở Mỹ và châu Âu hiện chưa mở cửa.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về mặt phần cứng. Điển hình trong số đó là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, iPhone Air là iPhone mỏng nhất từ trước đến nay và mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, đồng thời trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm được khẳng định mang đến khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Bảo Lâm tổng hợp