Mở hộp iPhone Air và iPhone 17 tại Việt Nam

iPhone 17 (trái) và iPhone Air có những thiết kế riêng biệt, thay vì chỉ khác về kích thước màn hình như iPhone 16 và 16 Plus năm ngoái. iPhone 17 là phiên bản duy nhất năm nay không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng được đánh giá cao về các nâng cấp. Trong khi đó, iPhone Air là phép thử của Apple để tìm ra model "chia lửa" với dòng Pro sau thử nghiệm chưa thành công với dòng Plus trước đó.

Theo đại diện ShopDunk, những tín hiệu ban đầu về số lượng đơn đặt hàng cho thấy iPhone Air sẽ bán tốt hơn dòng Plus. Tuy nhiên, nhiều khách quen của hệ thống vẫn chờ đợi các bài đánh giá, hoặc trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định mua. Trong khi đó, đại diện CellPhoneS cho biết một số phiên bản iPhone 17 bản thường rơi vào tình trạng cháy hàng, điều hiếm thấy trước đây.