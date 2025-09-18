Mở hộp iPhone Air và iPhone 17 tại Việt Nam

Video mở hộp iPhone Air và iPhone 17.
iPhone 17 (trái) và iPhone Air có những thiết kế riêng biệt, thay vì chỉ khác về kích thước màn hình như iPhone 16 và 16 Plus năm ngoái. iPhone 17 là phiên bản duy nhất năm nay không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng được đánh giá cao về các nâng cấp. Trong khi đó, iPhone Air là phép thử của Apple để tìm ra model "chia lửa" với dòng Pro sau thử nghiệm chưa thành công với dòng Plus trước đó.
Theo đại diện ShopDunk, những tín hiệu ban đầu về số lượng đơn đặt hàng cho thấy iPhone Air sẽ bán tốt hơn dòng Plus. Tuy nhiên, nhiều khách quen của hệ thống vẫn chờ đợi các bài đánh giá, hoặc trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định mua. Trong khi đó, đại diện CellPhoneS cho biết một số phiên bản iPhone 17 bản thường rơi vào tình trạng cháy hàng, điều hiếm thấy trước đây.
Tương tự dòng Pro, iPhone Air và iPhone 17 chính hãng đợt đầu tại Việt Nam có mã ZP/A thay vì VN/A như trước. Trong đó, mẫu điện thoại siêu mỏng có mã MG304ZP/A còn iPhone 17 là MG6V4ZP/A. Tất cả được sản xuất ở Trung Quốc, đầy đủ tem nhãn có chữ tiếng Việt.
Bên ngoài hộp đựng iPhone 17 khoe màu sắc và mặt lưng, trong khi iPhone Air khoe độ mỏng của máy khi nhìn từ cạnh bên. Cách đóng hộp của iPhone 17 giống hai phiên bản Pro khi quay mặt lưng lên trên trong khi iPhone Air khác biệt khi đặt ngửa máy.
Theo đại diện FPT Shop, sau đợt cho đặt hàng từ 12/9, màu xanh lá trên iPhone 17 và màu xanh dương nhạt trên iPhone Air là hai lựa chọn được yêu thích nhất. Riêng màu xanh chiếm 50% lượng đặt trước của iPhone Air.
Trong khi iPhone 17 vẫn có phụ kiện cáp sạc USB-C bọc dù, que chọc sim, iPhone Air chỉ còn cáp sạc. Lý do là điện thoại siêu mỏng của Apple chỉ dùng eSim, không có khay sim vật lý. Hiện các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều đã hỗ trợ giao thức này, thậm chí người dùng Viettel, Mobifone có thể đăng ký trực tuyến khá thuận tiện.
Màn hình 6,5 inch trên iPhone Air (trái) và 6,3 inch trên iPhone 17. Thiết kế Dynamic Island và viền siêu mỏng giống nhau trên cả hai máy, độ sáng nâng cấp so với thế hệ trước, từ 2.000 lên 3.000 nit, thêm lớp phủ chống lóa. Năm nay, các mẫu iPhone đều có tính năng Center Stage, cho phép người dùng chụp ảnh selfie ngang hoặc dọc chỉ với nút bấm chuyển, thay vì phải xoay máy.
Một trong những lý do nhiều trang công nghệ đánh giá iPhone 17 là mẫu iPhone đáng mua nhất năm của Apple là các nâng cấp của sản phẩm này về màn hình. Kích thước tăng lên 6,3 inch, viền mỏng như dòng Pro, tần số quét 120 Hz, hỗ trợ ProMotion đã khắc phục điểm yếu lớn nhất của dòng thường trước đây. Ngoài ra, điện thoại cũng tăng bộ nhớ khởi điểm lên 256 GB thay vì 128 GB như trước.
iPhone Air có thiết kế chắc chắn dù thân máy mỏng và cũng là model duy nhất có chất liệu vỏ titanium năm nay. Tuy nhiên, điểm thua thiệt là camera đơn. Người dùng vẫn có thể chụp tele 2x nhờ cảm biến độ phân giải cao, nhưng không có camera góc siêu rộng, vốn được các nhà sáng tạo nội dung ưa chuộng khi quay video.
iPhone Air với độ mỏng chỉ 5,6 mm nhờ đặt nhiều linh kiện chính lên cụm lồi phía trên cùng với camera. Thiết kế này gợi nhớ các dòng Pixel của Google nhưng đơn giản hơn. Phần dưới liền mạch với bề mặt kính nhám giống dòng iPhone 16 hay 17, logo Apple đặt chính giữa.
Dù rất mỏng, iPhone Air có sức mạnh xử lý cao nhờ chip A19 Pro mới tương tự dòng iPhone 17 Pro. Đây là chip với 6 nhân CPU, 5 nhân GPU, hiệu năng tương đương một số dòng MacBook Pro.
Ống kính đơn là điểm đáng tiếc trên iPhone Air. Trang bị này khiến máy có camera chỉ nhỉnh hơn một chút iPhone 16e về chất lượng, thua kém cả dòng iPhone 17 tiêu chuẩn với hai camera. Cảm biến trên máy 48 megapixel cho chất lượng ảnh cao, mặc định ở mức 24 megapixel. Nhiều điểm ảnh cũng giúp chụp ảnh tương đương mức zoom 2x với chất lượng tốt.
Độ mỏng của iPhone Air (trái) so với iPhone 17. Cách bố trí nút nguồn, tăng giảm âm lượng, nút chụp ảnh tương tự nhau trên hai máy. Tuy nhiên, Camera Button của iPhone Air có tiết diện nhỏ hơn, ít lõm hơn nên cảm giác sử dụng có sự khác biệt so với những chiếc iPhone còn lại.
Cạnh trái của iPhone 17 có khe cắm sim trong khi iPhone Air đã lược bỏ. iPhone 17 trang bị pin 3.692 mAh, tăng 3,7% so với iPhone 16 trong khi mức dung lượng của iPhone Air là 3.149 mAh. Cả hai đều được Apple giới thiệu có thời lượng pin "cả ngày".
iPhone Air và iPhone 17 sẽ cùng lên kệ ngày 19/9 với giá khởi điểm lần lượt 32 triệu và 25 triệu đồng.
