Mở hộp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trước ngày bán tại Việt Nam

Từ năm nay, Việt Nam được xếp vào danh sách thị trường bán iPhone sớm nhất trên toàn cầu. Điều này đặt ra thách thức về thủ tục thông quan, kiểm định do cần thực hiện trước khi máy ra mắt nhưng phải đảm bảo yêu cầu bảo mật của nhà sản xuất. Bộ ba iPhone 17 và mẫu iPhone Air sẽ tới tay người dùng trong nước vào ngày 19/9, tương tự các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore.
Theo thông tin từ một số nhà bán lẻ, lượng hàng về đợt đầu ít hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, các đợt giao máy tiếp theo của Apple sẽ nhanh và nhiều hơn, hứa hẹn giảm tình trạng khan hàng trong tháng 9, đầu tháng 10.
Như mọi năm, iPhone dòng Pro, Pro Max màu mới luôn là lựa chọn được người Việt yêu thích nhất. Đại diện ShopDunk cho biết 85% tổng lượt đặt cọc trong ngày đầu mở bán 12/9 thuộc về 17 Pro Max màu cam. Tương tự, hệ thống FPT Shop đưa ra con số 70% và dự kiến phải tới giữa tháng 10 mới có thể giao hết số đơn được thực hiện trong ngày đầu.
Mặt sau iPhone 17 Pro Max có đầy đủ thông tin tiếng Việt bên cạnh các ngôn ngữ khác như tiếng Thái, tiếng Anh. Sản phẩm có mã ZP/A thay vì VN/A như mọi năm. Trong đó, phiên bản iPhone 17 Pro là MG8R4ZP/A và 17 Pro Max là MFYW4ZP/A. Các máy vẫn sử dụng seal giấy.
Trong hình là iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ, dung lượng 1 TB. Năm nay dòng Pro Max lần đầu có thêm tùy chọn dung lượng 2 TB với giá 64 triệu đồng.
Mặt trên của hộp đựng in thiết kế mặt sau và màu sắc của máy bên trong. Cách đóng hộp của Apple như cũ khi thân máy được đặt úp để lộ mặt lưng, chỉ dán bảo vệ ở màn hình.
iPhone 17 Pro Max màu cam thu hút khách nhất tại Việt Nam dù giá bán thuộc dạng cao nhất. Dòng Pro năm nay chỉ có ba lựa chọn màu sắc thay vì bốn như các năm trước. Ngoài màu cam và xanh, máy có thêm màu bạc. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên dòng máy này có tùy chọn màu sắc rực rỡ, rất dễ nhận biết thay vì tông trầm như truyền thống.
Phụ kiện gồm cáp sạc USB-C và que chọc sim. bên dưới có sách hướng dẫn với tiếng Việt. Trừ iPhone Air, các mẫu iPhone 17 series vẫn sử dụng một khay sim vật lý, không chuyển hoàn toàn sang eSim như thị trường Mỹ. Máy dùng sim vật lý có dung lượng pin thấp hơn một chút so với phiên bản sử dụng eSim.
Cáp sạc bọc dù đi kèm iPhone 17 series có độ bền được đánh giá cao những năm gần đây. Năm nay, hãng tăng công suất sạc nhanh có dây lên 40 W, có thể tăng tối đa lên 60 W, nhưng vẫn không có củ sạc hỗ trợ tương ứng tặng kèm trong hộp.
Sau hai năm dùng chất liệu titan, Apple quay trở lại vỏ nhôm quen thuộc. Khi chạm, gõ vào cạnh bên, iPhone 17 Pro không cho cảm giác cứng chắc như vỏ titan của iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, việc cầm vỏ nhôm thoải mái hơn đáng kể do các cạnh bo cong nhiều hơn, bề mặt nhám nhẹ.
Theo Apple, vỏ nhôm giúp máy thoát nhiệt tốt hơn và giúp hãng dễ tích hợp tản nhiệt buồng hơi - công nghệ lần đầu có trên iPhone.
Phần mặt kính dễ phản xạ ánh sáng, tạo cảm giác chênh gam màu mạnh với một số góc nhìn nhưng thực tế tông màu phần vỏ nhôm và phần kính không lệch quá nhiều.
Model mới là sự kết hợp giữa vỏ nhôm và kính, trong đó một phần bên dưới làm từ kính Ceramic Shield 2 cứng chắc hơn. Việc chiếm ít diện tích hơn và không phủ sát ra cạnh bên được kỳ vọng giúp việc thay thế, sửa chữa linh kiện này khi rơi vỡ có thể tốn ít chi phí hơn.
Cụm camera mới lạ trên iPhone 17 Pro Max. Vẫn là ba ống kính, cảm biến đo độ sâu và đèn flash LED nhưng Apple kéo dài ra hết cạnh ngang. Phần lồi lên được làm từ nhôm và bo góc thay vì bằng nhựa trong như thế hệ trước.
Ba camera của iPhone 17 Pro Max gồm ống kính tiêu chuẩn, góc rộng và tele. Nhiều điện thoại Trung Quốc cao cấp hiện đã trang bị bốn camera hoặc nhiều hơn, trong đó thường có hai ống tele với tiêu cự khác nhau.
Nhìn từ cạnh bên, iPhone 17 Pro Max cho cảm giác "bầu bĩnh", bề mặt nhám nhẹ, chống bám dính vân tay. Các nút bấm giống iPhone 16 Pro Max như nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn, Camera Button.
iPhone 17 Pro Max đánh dấu lần đầu pin trên iPhone có dung lượng vượt 5.000 mAh, nhưng chỉ dành cho bản eSim là 5.088 mAh. Phiên bản dùng sim vật lý tại Việt Nam sẽ khoảng 4.823 mAh theo thông số Apple cung cấp cho Ủy ban châu Âu. Apple ước tính pin lớn giúp model mới phát video dài hơn 6 tiếng và phát video trực tuyến lâu hơn 4 tiếng.
Các máy iPhone 17 series, iPhone Air đều cài sẵn hệ điều hành iOS 26 khi bán ra.
Nhìn từ mặt trước, iPhone 17 Pro Max không có sự thay đổi so với thế hệ cũ, trừ độ sáng tối đa tăng từ 2.000 lên 3.000 nit. Tấm nền, độ phân giải vẫn là Liquid Retina XDR 6,9 inch, ProMotion 120 Hz. Apple cũng trang bị thêm lớp phủ chống phản chiếu, khác biệt khá rõ khi so sánh thực tế với iPhone 16 Pro Max.
iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu còn 17 Pro Max là 38 triệu đồng. Dù giá nhỉnh hơn năm ngoái, mối quan tâm của người Việt dành cho hai sản phẩm vẫn rất cao, do đó số lượng máy được phân bổ trong đợt đầu 19/9 không thể đáp ứng hết nhu cầu.
