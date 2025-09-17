Mở hộp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trước ngày bán tại Việt Nam

Từ năm nay, Việt Nam được xếp vào danh sách thị trường bán iPhone sớm nhất trên toàn cầu. Điều này đặt ra thách thức về thủ tục thông quan, kiểm định do cần thực hiện trước khi máy ra mắt nhưng phải đảm bảo yêu cầu bảo mật của nhà sản xuất. Bộ ba iPhone 17 và mẫu iPhone Air sẽ tới tay người dùng trong nước vào ngày 19/9, tương tự các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore.

Theo thông tin từ một số nhà bán lẻ, lượng hàng về đợt đầu ít hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, các đợt giao máy tiếp theo của Apple sẽ nhanh và nhiều hơn, hứa hẹn giảm tình trạng khan hàng trong tháng 9, đầu tháng 10.

Như mọi năm, iPhone dòng Pro, Pro Max màu mới luôn là lựa chọn được người Việt yêu thích nhất. Đại diện ShopDunk cho biết 85% tổng lượt đặt cọc trong ngày đầu mở bán 12/9 thuộc về 17 Pro Max màu cam. Tương tự, hệ thống FPT Shop đưa ra con số 70% và dự kiến phải tới giữa tháng 10 mới có thể giao hết số đơn được thực hiện trong ngày đầu.