iPhone 17 Pro Max khác gì 16 Pro Max?

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max (bên trái) đánh dấu lần đầu Apple có thay đổi lớn ở thiết kế mặt sau kể từ 2017. Model mới nổi bật và dễ nhận diện hơn so với các thế hệ cũ trước đó. Do đó, iPhone 17 Pro Max được dự báo có doanh số tốt hơn đáng kể thế hệ trước cũng như chiếm tỷ trọng lớn trong thế hệ iPhone 17 series.
Điện thoại Apple nhận khen chê trái chiều về tính thẩm mỹ nhưng tạo sự khác biệt, với mặt sau có nhiều mảng chi tiết hơn, không còn thiết kế tối giản như trước. Năm nay, lần đầu tiên dòng Pro có màu sắc sặc sỡ là cam vũ trụ, trong khi trước đây các màu xanh, tím đều có tông trầm, thiên về gam tối.
Sau hai năm dùng chất liệu titan và được giới thiệu đem đến "chuẩn mực mới về chế tạo điện thoại", Apple quay trở lại vỏ nhôm quen thuộc. Cảm nhận ban đầu cho thấy vỏ nhôm cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn đáng kể do các cạnh bo cong nhiều hơn, bề mặt nhám nhẹ. Tuy nhiên, nét sang trọng ít nhiều bị ảnh hưởng do viền bóng biến mất và cảm giác cứng chắc khi gõ vào cạnh bên trên vỏ nhôm không bằng viền phủ titan cũ.
Theo lý giải của Apple, vỏ nhôm giúp máy thoát nhiệt tốt hơn và giúp hãng dễ tích hợp tản nhiệt buồng hơi - trang bị lần đầu có trên iPhone. Tuy nhiên năm nay, dòng Pro chỉ có ba màu thay vì bốn như mọi năm. Người dùng có thể lựa chọn cam, bạc, xanh, thiếu màu đen như mọi năm.
Sự khác lạ trong thiết kế đến từ bề mặt sau kết hợp nhôm và kính. Một phần bên dưới làm từ kính Ceramic Shield 2 cứng chắc thay vì toàn bộ bằng kính nhám mờ như thế hệ cũ. Việc chiếm ít diện tích hơn và không phủ sát ra cạnh bên khiến một số trang công nghệ dự đoán việc thay thế, sửa chữa linh kiện này khi rơi vỡ có thể tốn ít chi phí hơn. Logo Apple cũng lần đầu được đặt lệch xuống bên dưới, ở trung tâm của phần kính trên iPhone 17 Pro Max.
Bên dưới mặt lưng đặt hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Trong thử nghiệm sau lễ ra mắt, công nghệ này gây bất ngờ bởi khả năng dẫn nhiệt nhanh. Khi nhúng nhẹ phần đầu vào nước nóng, vị trí ở cuối nơi tay cầm nóng lên sau chưa đầy một giây. Điều này giúp hơi nóng ở vị trí pin, bo mạch nhanh chóng được tỏa ra tiết diện lớn hơn, thoát nhiệt nhanh hơn.
Cụm camera là chi tiết gây tranh cãi về tính thẩm mỹ trên iPhone 17 Pro Max. Vẫn là ba ống kính, cảm biến đo độ sâu và đèn flash LED nhưng Apple kéo dài ra hết cạnh ngang. Phần lồi lên được làm từ nhôm và bo góc thay vì bằng nhựa trong như thế hệ trước.
Ba camera của iPhone 17 Pro Max gồm ống kính tiêu chuẩn, góc rộng và tele. Nhiều máy Trung Quốc cao cấp hiện đã trang bị bốn camera hoặc nhiều hơn, trong đó thường có hai ống tele với tiêu cự khác nhau.
Camera tele trên iPhone 17 Pro Max (phải) được nâng cấp độ phân giải lên 48 thay vì 12 megapixel như trước. Ống kính zoom quang từ 5x giảm còn 4x nhưng mức zoom với chất lượng ảnh tốt, được Apple giới thiệu tăng từ 5x lên 8x, nhờ cảm biến độ phân giải cao. Trong các thử nghiệm, zoom 8x khá ấn tượng ở điều kiện đủ sáng, chi tiết cao. Mức zoom số tối đa của máy là 40x.
iPhone 17 Pro Max đánh dấu lần đầu pin trên iPhone có dung lượng vượt quá 5.000 mAh là 5.088 mAh (bản dùng eSim), cao hơn so với 4.685 mAh của 16 Pro Max. Theo ước tính của Apple, pin lớn giúp model mới phát video dài hơn 6 tiếng và phát video trực tuyến lâu hơn 4 tiếng.
Sạc có dây của dòng 17 Pro Max tăng lên 40 W so với 25 W thế hệ cũ. Sạc không dây giữ nguyên mức 25 W với chuẩn Qi 2.2 mới được công bố.
Nhìn từ cạnh bên, có thể thấy iPhone 17 Pro Max cho cảm giác "bầu bĩnh" hơn, bề mặt nhám và màu sắc nổi bật hơn. Các nút bấm giống iPhone 16 Pro Max như nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn, Camera Button.
Tấm nền, độ phân giải của iPhone 17 Pro Max gần như không khác biệt so với thế hệ cũ với Liquid Retina XDR 6,9 inch, ProMotion 120 Hz. Nâng cấp lớn nhất là độ sáng tối đa 3.000 nit, cao hơn mức 2.000 nit của thế hệ 16, giúp nhìn ngoài sáng tốt hơn. Apple cũng trang bị thêm lớp phủ chống phản chiếu, khác biệt khá rõ khi so sánh thực tế với iPhone 16 Pro Max.
Ngoài ra, camera trước của iPhone 17 Pro Max được nâng cấp lớn khi độ phân giải đạt 18 megapixel, thiết kế vuông đặc biệt giúp chụp ảnh selfie ngang hoặc dọc mà không cần xoay máy. Các thử nghiệm nhanh cũng cho thấy ảnh có độ chi tiết cao hơn, ít nhiễu hơn trong điều kiện thiếu sáng.
iPhone 17 Pro Max dùng chip Apple A19 Pro, nâng cấp từ A18 Pro năm ngoái cùng sản xuất trên tiến trình 3 nm. Các dòng chip của Apple cho thấy sức mạnh vượt trội và thuộc hàng mạnh nhất hiện nay trên điện thoại. Kết hợp hệ thống tản nhiệt và vỏ nhôm, máy được dự đoán trở thành lựa chọn hàng đầu với game thủ.
Trong khi iPhone 17 Pro có giá cao hơn 100 USD, iPhone 17 Pro Max giữ nguyên giá ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá của dòng Pro đều tăng so với năm ngoái, trong đó dòng Pro Max nâng từ 35 lên 38 triệu đồng.
