iPhone 17 Pro Max khác gì 16 Pro Max?

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max (bên trái) đánh dấu lần đầu Apple có thay đổi lớn ở thiết kế mặt sau kể từ 2017. Model mới nổi bật và dễ nhận diện hơn so với các thế hệ cũ trước đó. Do đó, iPhone 17 Pro Max được dự báo có doanh số tốt hơn đáng kể thế hệ trước cũng như chiếm tỷ trọng lớn trong thế hệ iPhone 17 series.

Điện thoại Apple nhận khen chê trái chiều về tính thẩm mỹ nhưng tạo sự khác biệt, với mặt sau có nhiều mảng chi tiết hơn, không còn thiết kế tối giản như trước. Năm nay, lần đầu tiên dòng Pro có màu sắc sặc sỡ là cam vũ trụ, trong khi trước đây các màu xanh, tím đều có tông trầm, thiên về gam tối.