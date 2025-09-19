Xếp hàng xuyên đêm chờ mua iPhone 17

Cùng với thị trường thế giới, loạt iPhone 17 và Air sẽ đến tay người dùng Việt vào 8h ngày 19/9. Tuy nhiên từ đêm qua, nhiều người đã đến khu vực tổ chức mở bán của một số đại lý để xếp hàng chờ.

Động lực của việc này là iPhone 17 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất năm nay của Apple với giá khởi điểm 38 triệu đồng. Trong khi các hệ thống online đã "cháy hàng" chỉ sau vài phút mở đặt cọc hôm 12/9, việc xếp hàng sớm là cơ hội để những người này có thể mua máy.