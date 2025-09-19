Xếp hàng xuyên đêm chờ mua iPhone 17

Cùng với thị trường thế giới, loạt iPhone 17 và Air sẽ đến tay người dùng Việt vào 8h ngày 19/9. Tuy nhiên từ đêm qua, nhiều người đã đến khu vực tổ chức mở bán của một số đại lý để xếp hàng chờ.
Động lực của việc này là iPhone 17 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất năm nay của Apple với giá khởi điểm 38 triệu đồng. Trong khi các hệ thống online đã "cháy hàng" chỉ sau vài phút mở đặt cọc hôm 12/9, việc xếp hàng sớm là cơ hội để những người này có thể mua máy.
Tại khu vực mở bán của Top Zone ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), từ tối 18/9, nhiều nguời đã đến giữ chỗ. Hệ thống năm nay mở bán 300 suất 17 Pro Max 256 GB trực tiếp cho người đến sớm, đồng thời trả hàng cho những người đặt trước. Tương tự những đợt xếp hàng mua máy ở Singapore, mỗi người sẽ được gắn một vòng đeo tay.
Trong ngày đầu tiên mở đặt hàng lúc 19h ngày 12/9, các hệ thống tại Việt Nam ghi nhận tổng số lượt mua iPhone 17 đạt hơn 100.000, trong đó Thế Giới Di Động cho biết "trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây" trong nửa tiếng đần tiên. ShopDunk xác nhận hơn 9.500 khách đặt cọc thành công sau 15 phút đầu. Trên cửa hàng trực tuyến Apple, sau chưa đầy 10 phút mở bán, website thông báo hết hàng đợt đầu đối với phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá 38 triệu đồng.
iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu đồng, 17 Pro Max từ 38 triệu đồng, cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái. Tất cả iPhone 2025 đều có bộ nhớ tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz. Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, biến đây trở thành chiếc iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, với giá 64 triệu đồng.
Bất chấp giá cao hơn, iPhone 17 Pro Max vẫn là mẫu máy được săn lùng nhiều nhất trong đợt đầu tiên này.
Tại Hà Nôi, ShopDunk là một trong những đại lý ủy quyền của Apple mở chương trình bán cho người xếp hàng sớm, tuy nhiên số máy không nhiều. Từ đêm, nhiều người trẻ đã có mặt tại cửa hàng tại Aeon Mall Long Biên để chờ đăng ký mua và trở thành người đầu tiên sở hữu iPhone mới.
Hai bạn trẻ trong nhóm xếp hàng chờ mua iPhone mới.
Hình ảnh đông đúc tại nhiều cửa hàng mở bán iPhone 17 sáng nay.
iPhone thường được mở bán ở những thị trường đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh khiến Việt Nam trở thành thị trường quan trọng bậc nhất của Apple trong khu vực Đông Nam Á.
Không khí trước cửa hàng của CellphoneS. Minh Khôi, người có nhiều năm kinh nghiệm đi xếp hàng mua iPhone mới tại Singapore, đánh giá lượng xếp hàng mua máy tại Việt Nam đông nhưng trật tự. Việc bán ngay đợt đầu khiến người dùng không mặn mà với hàng xách tay, không còn cảnh người Việt sang Singapore, Thái Lan chờ đợi như trước.
Bên trong cửa hàng Di Động Việt, hàng loạt máy xếp chồng để chuẩn bị giao tới tay người mua.
Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple và mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm và khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.
Từ 8h, đoàn người xếp hàng tràn vào khu vực trải nghiệm và nhận máy. Tuấn Anh (TP HCM) đến từ sáng sớm, là một trong những người đầu tiên mua iPhone 17 Pro Max màu cam. Anh cho biết mình lên đời iPhone mới mỗi năm. "Tôi thường chọn Pro Max vì camera tốt hơn, pin lớn và có thể đáp ứng được yêu cầu công việc", anh nói.
Bên trong cửa hàng Minh Tuấn mobile. Hệ thống nhận được 18.000 đơn đặt cọc, hơn 12% so với năm trước.
Một số khách hàng là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam đặt trước và đến nhận máy tại FPT Shop.
Hai khách hàng trung niên lên đời iPhone cũ bằng mẫu 17 Pro Max màu xanh tại cửa hàng CellphoneS.
Còn tại Viettel Store Xã Đàn (Hà Nội), không khí cũng nhộn nhịp với hàng chục khách đến sớm. Nguyễn An Vương (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết có mặt ở đây từ 7h. Anh đang sử dụng iPhone 14 và quyết định nâng cấp lên 17 Pro Max màu cam, 256 GB, bởi "máy mới có màu sắc nổi bật, nhiều cải tiến".
Lưu Quý - Huy Đức - Trọng Đạt