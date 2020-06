Không dám ly dị vì chồng doạ tự tử cùng con

Mặc dù bị người chồng vũ phu đánh đạp, hành hạ tàn nhẫn, nhưng cô của tôi không dám phản kháng.

Cô tôi là con út trong một gia đình thuần nông, nhà nghèo nên cô không học cao, lấy chồng khi ngoài 20 tuổi. Cô không phải xinh đẹp nhưng ưa nhìn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, biết cách đối xử. Chú làm lao động chân tay, hồi mới cưới nghe ông bà tôi kể, chú cũng chu đáo, yêu chiều vợ. Tôi thường ngủ cùng cô những khi chú đi làm xa nhà, hồi đó khi tôi mới 5-6 tuổi, tôi vẫn thường đi bộ cùng cô đến bưu điện xã để nghe chú gọi về, đường rải đá dăm, đôi dép quá khổ thi thoảng trượt khỏi chân mà tôi vẫn háo hức.

Một lần năm tôi lớp 7, tôi đã chứng kiến những điều chưa từng thấy khi đến nhà cô lấy đồ. Cô ngồi co ro ở góc bếp, không điện, chỉ có ánh trăng hè rọi qua khung cửa, vừa khóc vừa lau nước mắt, hai tay ôm lấy đôi chân. Dáng vẻ ấy, in hằn trong tôi suốt những năm tháng sau này, mỗi lần nghĩ đến lại đau tái lòng. Mặc dù có chúng tôi ở đó, chú vẫn nhảy vào tát cô, dúi đầu xuống đất kèm những lời chửi rủa thô tục, ném hết đồ xuống ao. Tôi xót xa vừa khóc vừa nói lại chú. Chú định lao vào đánh tôi nhưng may được ngăn cản. Kể từ đó là chuỗi ký ức đau buồn về gia đình cô mà tôi luôn là người chứng kiến.

Người ta nói "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong". Về hình thức, chú không được ưa nhìn, nếu theo tướng thì không được tốt đẹp. Bố và anh trai cũng thường xuyên đánh vợ, có khi đánh gãy tay, còn sứt đầu mẻ trán, hay thâm tím là chuyện bình thường. Không biết bệnh vũ phu này có phải do gen di truyền không? Khi chú trở về quê làm ăn, nhận được nhiều việc hơn, nên nhà cửa khang trang đẹp đẽ, kinh tế đi lên. Nhưng cái tính xấu xa, vũ phu thì ngày càng thể hiện. Mặc dù trong cách giao tiếp với người ngoài rất bình thường, hầu như không bao giờ mâu thuẫn với ai, trái lại còn được đánh giá cao về sự nhanh nhẹn. Vậy mà khi về nhà, thì chú hiện nguyên hình là con quỷ dữ.

Trước đây, mâu thuẫn to hay nhỏ trong nhà, cô đều giấu, vì sợ ông bà tôi lo lắng và xấu hổ với hàng xóm. Còn bây giờ, tôi không dám tin, cũng không muốn tin. Chú chửi cô suốt ngày đêm, đi làm cùng nhau cũng chửi, ăn cơm cũng chửi, khi ngủ cũng chửi, uống rượu xong cũng chửi và không uống rượu cũng chửi. Chửi đến khi nào buồn ngủ thì thôi, mà nửa đêm tỉnh ngủ, lại chửi. Nếu cô có nói lại thì bị coi là cãi và bị đánh. Nếu cô không nói lại thì bị bảo là khinh không trả lời, nên cũng bị đánh.

Dẫu biết vợ chồng có khi "cơm không lành, canh không ngọt", nhưng đây toàn là lý do trên trời dưới đất, không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như chú không thích ai về nhà cũng chửi vợ, chửi nhiều thành quen miệng, đánh nhiều thành quen tay, tát hay đấm là bình thường, có khi tát rách cả miệng, mẹ tôi phải chở đi nằm viện mấy ngày. Mỗi năm đôi ba trận to, cô phải chạy trốn thoát thân, bỏ đi vài ngày, nếu không sẽ bị đánh bỏ mạng.

Những lần đó, tôi đều kêu cô viết đơn ly dị, để con lại và đi làm ăn xa, vì hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng có lần chú tuyên bố nếu cô không về thì "hai đứa con sẽ chết". Chú mua can xăng 5 lít và mang quần áo cùng con cột giữa sân. Vậy là việc bỏ đi xa của cô chẳng bao giờ thành. Còn rất rất nhiều chuyện mà tôi không thể viết hết ra. Nói chung là kinh khủng, giữa thời hiện đại này, nhắm mắt lại tôi cũng không tưởng tượng được người thân của mình bị hành hạ thừa sống thiếu chết như vậy.

Cô sống đến bây giờ cũng để mong con khôn lớn có nơi chốn, chứ thiết gì phần đời còn lại đâu. Đã 2/3 cuộc đời trôi đi không hạnh phúc và những đòn roi chịu trận, những ám ảnh sợ hãi mỗi khi bước về ngôi nhà đó, cô chỉ mong phần đời còn lại được sống yên ổn. Nhưng với tình trạng này thì rất khó. Những khi biết tin cô bị đánh mà lòng tôi đau như cắt, có những đêm tôi day dứt thương cô không thể ngủ được.

Tôi đã lên mạng, tìm hiểu về căn bệnh đa nhân cách, tôi đã đi hỏi bác sĩ tâm lý, hay cả bác sĩ tâm thần, định bụng nghĩ cách để đưa chú đi khám. Nhưng không có cách nào cả. Tôi bất lực khi không thể cứu cô và các em. Tôi phải làm gì đây?

