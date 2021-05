Khởi tố 'bệnh nhân 3051'

Hải DươngĐào Duy Tùng, 32 tuổi, 'bệnh nhân 3051', bị khởi tố về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, ngày 14/5.

Đào Duy Tùng. Ảnh: Công an Hải Dương

Tùng đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Hai ngày trước, vụ án đã được khởi tố.

Cuối tháng 3, Tùng vượt biên sang Lào tìm cơ hội việc làm, tối 22/4 nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam. Sáng 6/5, anh bị xác định mắc Covid-19. Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi về nước, Tùng di chuyển khắp 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, tiếp xúc nhiều người.

Liên quan Tùng, ngày 23-13/5, 4 người bị lây nhiễm Covid-19.

Kết quả truy vết của công an Hải Dương xác định "bệnh nhân 3051" khai báo quanh co khi lực lượng chức năng khai thác thông tin điều tra dịch tễ. Điều tra viên của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hải Dương) cùng vào cuộc, Tài mới chịu khai rõ lịch trình.

Hành vi của Tùng bị cho là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, nhà chức trách nêu.

Những ngày qua, Công an Đà Nẵng, Hà Nam, Vĩnh Phúc cũng liên tiếp khởi tố vụ án để điều tra việc không tuân thủ quy định phòng dịch, làm lây lan dịch bệnh, trong đó có việc xảy ra tại quán bar Sunny, Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Giang Chinh