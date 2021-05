Khởi tố vụ án truyền bá văn hoá đồi trụy liên quan bar Sunny

Vĩnh PhúcCông an tỉnh cho rằng video về hình ảnh thác loạn không phải ở quán bar Sunny song khởi tố vụ án để điều tra nguồn gốc, mục đích phát tán.

Quyết định khởi tố vụ án theo điều 326 Bộ luật Hình sự về tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra ngày 11/5.

Điều tra ban đầu của công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, video ghi lại cảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang không phải ở quán bar Sunny. Những hình ảnh này sau đó được một trang web có máy chủ đặt tại nước ngoài đăng tải.

Cùng ngày, liên quan bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người theo điều 295 Bộ luật Hình sự. "Những người liên quan đang bị cách ly theo quy định để phòng chống Covid-19 nên chúng tôi phải từng bước điều tra", lãnh đạo Công an Vĩnh Phúc nói.

Quán bar Sunny. Ảnh: CTV.

Bar Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, là một trong hai ổ dịch chính tại Vĩnh Phúc. Nhóm chuyên gia Trung Quốc dương tính với nCoV từng đến đây, sau đó lây nhiễm cho 6 nhân viên phục vụ, ngày 2/5. Đến nay, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 60 ca bệnh.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video với hình ảnh thác loạn, gây nghi ngờ việc này diễn ra tại Sunny.

Ngày 4/5, chính quyền thành phố Phúc Yên đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của quán vì sai phạm trong sử dụng lao động. Nhà chức trách cấp phép hoạt động không quá 5 lao động nhưng kiểm tra thực tế nơi đây có 24 người.

Phạm Dự