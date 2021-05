Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương

Công an khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, liên quan "bệnh nhân 3051", chiều 13/5.

Đào Duy Tùng, "bệnh nhân 3051", 32, tuổi, đang bị điều tra với cáo buộc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Đào Duy Tùng. Ảnh: Công an Hải Dương

Cuối tháng 3, Tùng vượt biên sang Lào tìm cơ hội việc làm sau khi liên hệ với người anh họ 42 tuổi đang lao động tại thủ đô Vientiane. Tối 22/4, Tùng nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam để trốn dịch, sau đó bắt xe khách ra Bắc. Sáng sớm 23/4, Tùng về Hải Phòng và ở khách sạn trên đường Lê Hồng Phong.

Ngày 26/4, anh thuê phòng tại khách sạn trên đường Trung Lực (Hải Phòng). Đêm 29 rạng sáng 30/4, Tùng ho khan, rát cổ; được bạn gái đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước nhưng không thấy đỡ. Trong thời gian này, anh liên lạc với anh họ thì được cho biết ở khu trọ tại Vientiane có khoảng 4-5 người đã mắc Covid-19.

Chiều 4/5, Tùng bắt xe về thành phố Hải Dương, thuê phòng tại khách sạn ở phường Tứ Minh. Sáng 5/5, anh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở phường Quang Trung (TP Hải Dương); đến sáng 6/5 nhận kết quả dương tính.

Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi về nước, Tùng tới nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người ở 5 địa phương nhưng "khai báo quanh co". Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra và công tác phòng chống dịch bệnh. Hành vi của Tùng bị cho là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội.

Liên quan Tùng, ngày 23-13/5, 4 người bị lây nhiễm Covid-19, gồm: bệnh nhân 3094 (bạn gái), bệnh nhân 3182 (23 tuổi, cùng chỗ làm và ở cùng khu trọ với bệnh nhân 3094), bệnh nhân 3444 (nam nhân viên tiệm săm hình Việt Cò Tatoo) và chủ tiệm xăm Việt Cò Tatoo.

Giang Chinh