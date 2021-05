Khởi tố vụ án không tuân thủ phòng dịch ở thẩm mỹ viện AMIDA

Đà NẵngCơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều ra việc nhiều người của thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA mắc Covid-19 khi dự sự kiện đông người, không giãn cách.

Vụ án được Công an Đà Nẵng đã khởi tố ngày 13/5 với tội danh Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, theo điều 295, Bộ luật Hình sự.

Thẩm mỹ viện AMIDA là nơi xảy ra chuỗi lây nhiễm Covid-19 với 41 ca Covid-19 cộng đồng tại Đà Nẵng và lan ra Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đăk Lăk...

Trụ sở thẩm mỹ viện AMIDA đã được phong toả. Ảnh: Nguyễn Đông.

Từ ngày 29/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trong trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống Covid-19.

Tuy nhiên theo cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 2/5, thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA vẫn tổ chức một buổi thuyết giảng, huấn luyện với sự có mặt của hầu hết nhân viên, lao động (danh nghĩa là họp tổng công ty).

Công an đang làm rõ một clip lan truyền trên mạng phản ánh tại cuộc họp này hơn 30 người tham gia không đeo khẩu trang, đứng gần nhau hô lớn khẩu hiệu, không đảm bảo giãn cách.

Các ca mắc Covid-19 liên quan từ thẩm mỹ viện này được ghi nhận sau cuộc họp nêu trên. Sau khi khởi tố vụ án, Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra trách nhiệm của người đứng đầu công ty. Thẩm mỹ viện AMIDA có hai cơ sở tại số 222, đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), và 539 đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), với hàng chục nhân viên làm việc.

Từ ngày 3 đến 6h ngày 13/5, Bộ Y tế công bố 102 ca mắc Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng, liên quan đến các chuỗi lây nhiễm ở vũ trường New Phương Đông, Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA và Công ty cổ phần dịch vụ Trường Minh.

Nguyễn Đông