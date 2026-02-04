Chồng tôi muốn nghỉ việc lương 15 triệu để khởi nghiệp ở tuổi 45

'Nếu cứ làm thuê thế này thì khó phát triển được, đặc biệt với mức lương ấy không thể tích lũy khi các con đang tuổi học hành'.

Chồng tôi năm nay 45 tuổi, anh là kỹ sư xây dựng, hiện đang làm Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật cho một công ty tư vấn xây dựng tư nhân. Công việc cũng không quá áp lực, đúng với chuyên môn, chỉ là lương so với mặt bằng chung khá thấp, chỉ 15 triệu đồng một tháng. Cuối năm, công ty thưởng thêm 20-40 triệu tùy tình hình kinh doanh.

Cuối năm nay, hai vợ chồng tôi có ngồi lại với nhau để bàn bạc. Anh bảo "nếu cứ làm thuê thế này thì khó phát triển được, đặc biệt với mức lương này không thể tích lũy được khi các con đang tuổi học hành". Do vậy, chồng bàn với tôi về dự định mở công ty riêng.

Thực tế, mối quan hệ của chồng tôi cũng khá rộng, tuy nhiên, bây giờ, muốn có đầu mối công việc thì đều phải quan hệ dựa trên tiền bạc, chứ không thể chỉ là quen biết xã giao được. Trong khi đó, chồng tôi lại rất hiền lành, thật thà, không biết có cạnh tranh được trên thương trường nhiều toan tính này không?

>> 'Cú tát' khởi nghiệp sau một năm tôi mất việc

Hiện tại vợ chồng tôi đi làm công ăn lương, mỗi năm giỏi lắm cũng chỉ tích lũy được khoảng 70-100 triệu đồng. Nếu quyết định mở công ty riêng, chúng tôi xác định phải mất ít nhất hai năm đầu để khởi nghiệp, coi như không có lợi nhuận, thậm chí còn có thể bị lỗ.

Do chồng tôi ý định mở công ty tư vấn, thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, nên vốn ban đầu cũng không cần quá nhiều, chỉ khoảng 200-300 triệu đồng - nằm trong khả năng tài chính hiện tại của chúng tôi, không cần phải vay mượn. Thời điểm đầu, chồng có thể làm những công trình thiết kế hoặc sửa chữa nhỏ, rồi dần dần mới mở rộng quy mô.

Điều chúng tôi băn khoăn nhất là nếu chồng làm ăn không thuận lợi, sau hai năm khởi nghiệp buộc phải đóng cửa công ty và quay trở lại làm thuê thì lúc đấy có dễ dàng như hiện tại hay không? Bởi rất có thể khi ấy mấy trăm triệu đồng hai vợ chồng tích lũy sẽ về con số không. Trong khi đó, khoảng bốn năm nữa, con tôi cũng sẽ vào đại học, nhiều khoản phải lo hơn. Liệu chúng tôi có kịp xoay sở để lo cho các con không?

NTH Yen