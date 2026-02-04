Tiệm vàng 'hết tiền' khi tôi cần bán gấp 20 cây vàng nhẫn 9999

Sau khi kiểm tra vàng, nhân viên nghe điện thoại rồi quay ra bảo tôi 'tạm thời hết tiền, chỉ thu vào tối đa 2 chỉ'.

Tôi hay mua vàng ở một tiệm gần nhà. Cứ lãnh lương là mua vài chỉ, từ lúc giá khoảng 4 triệu đồng một chỉ. Rồi cứ có tiền thưởng, tiền bán đất ở quê, tôi cũng

"all-in" hết vào vàng, đến nay cũng được ngót nghét 20 cây.

Tôi chỉ giữ một sổ tiết kiệm điện tử 50 triệu đồng, phòng khi có việc cần đến thì tất toán trên điện thoại cho nhanh.

Hôm rồi, tôi có việc cần tiền gấp nên tôi mang vàng ra bán. Vàng mua ở đâu thì bán lại ở đó. Tôi đem vàng ra, chủ tiệm cầm kính soi rất kỹ: soi mặt vàng, soi dấu khắc, đối chiếu đúng là vàng của họ. Lúc đó họ vào nghe điện thoại, xong quay trở ra và bảo "hiện giờ tiệm không còn tiền mặt, chỉ mua lại được vài chỉ, tối đa là 2 chỉ".

Lúc đó, tôi nhìn bảng giá, thấy mức chênh lệch mua vào bán ra chênh 450.000 đồng trở lên mỗi chỉ. Tôi trình bày là tôi mua vàng là khách lâu, mua đâu bán đó nhưng giờ cần tiền gấp mới đem bán hết, sao lại không thu vào? Cũng lại lý do tiệm chưa có đủ tiền mặt, mong tôi thông cảm...

Tôi kể với bạn tôi thì bạn tôi cười, bảo tiệm vàng cũng là một cơ sở kinh doanh. Họ không giữ quá nhiều tiền mặt trong két. Dòng tiền của họ phụ thuộc vào khách mua, bán mỗi ngày, nên có khi hụt tiền thanh khoản.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ là họ viện cớ thu vào vì bảng niêm yết giá - đối với họ là chưa đủ lời. Ví dụ chỉ cần nới khoảng cách mua vào bán ra thêm 100 nghìn - 200 nghìn đồng là sau khi thu 20 cây vàng của tôi là họ có thể bán ra và kiếm lời nhiều hơn, tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Bảo