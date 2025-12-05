'Cú tát' khởi nghiệp sau một năm tôi mất việc

Thất bại với công ty sản xuất sau 9 năm khởi nghiệp nhưng tôi không bỏ cuộc, chuyển hướng mở công ty dịch vụ lái xe giữa những hoài nghi.

Khởi nghiệp luôn là lựa chọn đầy thử thách, nhưng chính những năm tháng vật lộn với khó khăn đã tạo nên bản lĩnh của mỗi con người. Tôi từng trải qua hai lần khởi nghiệp, mỗi lần đều đi kèm những biến cố, những sai lầm và cả những bài học không thể mua bằng tiền.

Tháng 3/2013 đánh dấu bước ngoặt đầu tiên khi tôi quyết định tự mở một công ty sản xuất hàng hóa sau khi công ty mà tôi gắn bó trước đó ngừng hoạt động vào cuối năm 2012. Thời điểm ấy, tôi rơi vào giai đoạn trống rỗng kéo dài. Những nỗ lực suốt nhiều năm, những kế hoạch dở dang và cả niềm tự hào cá nhân bỗng chốc vụn vỡ.

Khi quyết định mở một công ty riêng, tôi không chỉ gây dựng lại kinh tế mà còn cố xoa dịu những tổn thương tinh thần do thất bại để lại. Công ty mới ban đầu chỉ có vài nhân sự, vài đơn hàng nhỏ, vốn liếng ít ỏi và rất nhiều thiếu sót trong kinh nghiệm vận hành. Những ngày đầu, tôi phải làm mọi thứ từ tìm nguồn nguyên liệu, vận hành máy móc, lo nhân sự, chào hàng đến xử lý các thủ tục pháp lý. Có lúc tôi tưởng như gục ngã vì vốn quay vòng chậm, đơn hàng không ổn định và thị trường thay đổi từng giờ. Nhưng chính những áp lực ấy buộc tôi phải học nhanh, thay đổi nhanh và tư duy nhanh hơn để tồn tại.

Tuy vậy, thực tế luôn phức tạp hơn tưởng tượng. Từ năm 2020, đại dịch Covid-19 kéo theo chuỗi cung ứng đứt gãy, giá nguyên liệu tăng cao và thói quen tiêu dùng thay đổi. Dù đã cố gắng cắt giảm chi phí, tối ưu vận hành, công ty sản xuất vẫn không đủ sức chống chọi trước cơn bão lớn. Doanh thu giảm, nhân sự biến động, tôi đứng trước nguy cơ phải đóng cửa công ty. Nhưng thay vì chấp nhận thất bại, tôi chọn cách nhìn sự kiện ấy như một cơ hội để chuyển hướng.

Đến tháng 11/2022, tôi lại bước vào hành trình mới với việc thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ lái xe – một thị trường nhiều cạnh tranh nhưng cũng đầy tiềm năng sau đại dịch. Việc chuyển hướng từ ngành sản xuất sang ngành dịch vụ buộc tôi phải bắt đầu lại từ đầu: từ xây dựng mô hình, tuyển tài xế, đào tạo quy trình, cho tới đảm bảo an toàn, chất lượng và uy tín.

Những ngày đầu tôi phải tự mình làm việc từ 6 giờ sáng đến khuya. Tôi gọi điện tìm khách, ký hợp đồng, chăm sóc phản hồi, thậm chí có lúc phải trực tiếp lái xe khi tài xế nghỉ đột xuất. Tôi hiểu rằng muốn nhân viên tận tâm, bản thân mình phải là người làm gương trước.

Nhưng điều khó khăn nhất không phải là công việc, mà là sự hoài nghi của những người xung quanh. Họ cho rằng chuyển nghề như vậy đầy rủi ro, rằng tôi không đủ kinh nghiệm để cạnh tranh, rằng thị trường dịch vụ lái xe đang bị các nền tảng công nghệ lớn chiếm lĩnh. Nhưng tôi tin vào hướng đi mới của mình, không phải dựa vào may mắn, mà dựa vào sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người dùng: muốn dịch vụ an toàn, giá hợp lý, tài xế lịch sự và được hỗ trợ 24/7. Chính niềm tin đó giúp công ty phát triển ổn định hơn qua từng tháng.

Nhìn lại gần ba năm qua, tôi nhận ra khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của nỗ lực cá nhân mà còn phản ánh bức tranh rộng lớn hơn về tinh thần tự thân, sự kiên trì và khả năng thích ứng của mỗi người trong thời buổi đầy biến động. Khởi nghiệp giúp tôi nhận ra rằng thất bại không phải là kết thúc, mà là nền tảng để xây dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một công ty có thể đóng cửa, nhưng nếu con người không ngừng nỗ lực thì con đường mới luôn chờ được mở ra.

Xã hội hiện nay có rất nhiều người trẻ mong muốn khởi nghiệp, nhưng cũng không ít người vấp ngã vì thiếu chuẩn bị. Từ chính trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng mà còn cần khả năng dự đoán rủi ro, thấu hiểu thị trường và đặc biệt là chuẩn bị tâm lý trước những giai đoạn khắc nghiệt. Bài học mà tôi rút ra là phải linh hoạt, không bảo thủ, sẵn sàng chuyển hướng khi thị trường biến đổi. Giữ chữ tín cũng là yếu tố quyết định để tồn tại lâu dài, bởi trong kinh doanh, niềm tin của khách hàng là tài sản quý nhất.

Từ một người từng thất bại trong sản xuất, tôi tìm thấy lối đi mới trong ngành dịch vụ. Và dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, tôi tin rằng mình đã đủ bản lĩnh để tiếp tục. Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, ta vẫn còn con đường để bước tiếp.

