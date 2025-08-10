Kế hoạch bỏ việc ổn định lương 15 triệu đồng để khởi nghiệp tuổi 43

Sau 22 năm làm viên chức ngành giáo dục, công việc ổn định, nhưng với tôi, nó đã trở nên nhàm chán.

Tôi và năm nay 43 tuổi. Sau 22 năm làm viên chức ngành giáo dục, hiện lương của tôi khoảng 15 triệu đồng một tháng. Công việc ổn định, nhưng với tôi, nó đã trở nên nhàm chán. Tôi cảm giác những kỹ năng và năng lực mình từng có đã ngủ quên quá lâu, dù sở hữu ba bằng đại học: Sư phạm, Quản trị kinh doanh và Kỹ sư công nghệ thông tin.

Về gia đình, chúng tôi có hai con. Con lớn đang học lớp 12 trường tư với học phí 14 triệu đồng một tháng. Con nhỏ học lớp 9 trường công, nhưng tôi dự định sẽ cho học cùng trường với chị khi lên cấp ba. Cha mẹ hai bên khá giả nên vợ chồng tôi không phải chu cấp gì nhiều.

Về kinh tế, thu nhập của vợ tôi hiện trên 100 triệu đồng một tháng. Chúng tôi đang sống trong căn biệt thự 650 m2. Ngoài ra, chúng tôi cũng sở hữu thêm một căn nhà cấp bốn, mặt tiền sông mát mẻ, hai ôtô và một khoản tiết kiệm trong ngân hàng gần 13 tỷ đồng.

Kế hoạch của tôi nếu bỏ việc là: mở một trường mầm non ngay tại căn biệt thự đang ở (tôi có kinh nghiệm lĩnh vực này); dành 5 tỷ đồng xây lại căn nhà mặt tiền sông thành biệt thự mini và kinh doanh quán cà phê view sông; dành 5 tỷ mua thêm một căn nhà phố để cho thuê. Ngoài ra, trong tương lai, vợ chồng tôi sẽ được thừa hưởng khoảng 10 tỷ đồng tài sản thừa kế từ cha mẹ hai bên nên không lo về vốn.

Tuy nhiên, điều khiến tôi phân vân nhất là liệu có nên rời bỏ công việc nhà nước vốn an toàn, ổn định nhưng đã quá quen thuộc, để bắt đầu những kế hoạch kinh doanh mới mẻ, dù rủi ro nhưng đầy hứng khởi ở tuổi này?

