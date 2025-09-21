Khổ sở vì bệnh sùi mào gà

Mai, 19 tuổi, đang học tập tại Hà Nội, nhiễm virus HPV sau đó tiến triển thành bệnh sùi mào gà.

Bệnh phát triển ở vùng sinh dục khiến Mai xấu hổ và cảm thấy khó chịu với người yêu. Mai cũng không dám đi khám tại cơ sở y tế, chỉ tìm mua thuốc theo lời người quen mách bảo và đến một đơn vị được quảng cáo nhiều ở trên mạng để hướng dẫn điều trị với chi phí 20 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện, tiền gần hết, nên Mai lên các diễn đàn xin tư vấn.

"Tôi chưa dám báo cho gia đình, đặc biệt khi đã tiêu tiền dùng để đóng học phí vào chữa bệnh này. Tôi sợ bố mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ vì mình", Mai nói, thêm rằng đang cố gắng tìm cách xoay sở chi phí để khám ở cơ sở y tế uy tín đồng thời đảm bảo tiền đóng học phí.

Nhiều bệnh nhân mắc sùi mào gà bị lo âu, trầm cảm. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Phương Anh, 25 tuổi, ở Hà Nội, mang thai 9 tuần sau đó phát hiện sùi mào gà ngoài cổ tử cung. Khi đi khám ở phòng khám gần nhà, cô được báo chi phí đốt điện chữa bệnh hết 15 triệu đồng và đang phân vân liệu việc điều trị có ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Lo lắng về bệnh khiến Phương Anh mất ngủ nhiều ngày qua.

Duy Phương, 23 tuổi, quê Nghệ An, cảm thấy bất lực với các nốt sùi mọc lại sau nhiều lần điều trị. Khoảng hai năm trước, Phương bị nhiễm sùi mào gà do HPV type 6. Đợt đầu điều trị hết 10 triệu đồng nhưng không khỏi, khiến tinh thần của Phương sa sút.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm do virus HPV gây ra, thường do type 6 và 11. Bệnh biểu hiện bằng mụn cóc nhỏ màu hồng hoặc màu da xuất hiện ở vùng kín nam nữ.

Nghiên cứu tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ cho thấy 81,1% bệnh nhân mụn cóc sinh dục thuộc độ tuổi 14-35; hơn 61% là nữ giới. Hơn 60% cảm thấy ngứa ngáy đau đớn và hơn 62% sống trong lo âu trầm cảm.

Nghiên cứu khác đăng trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm chỉ ra rằng tỷ lệ tái phát sùi mào gà lên tới 44,3%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh về cả kinh tế lẫn tinh thần.

Một nghiên cứu của nhóm tác giả về mụn cóc sinh dục tái phát của nam giới sống tại Brazil, Mỹ và Mexico đăng trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm (The Journal of Infectious Diseases), chỉ ra tỷ lệ tái phát sùi mào gà tại một vị trí đã nhiễm bệnh trước đó lên tới 44,3%, có thể tái phát tới 10 lần trong vòng 50,4 tháng.

Người lớn tiêm vaccine tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Virus HPV thường lây qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm ngả âm đạo, miệng và hậu môn. Bệnh cũng có thể lây qua thói quen dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần lót. Ngoài ra, số ít lây từ mẹ sang con. Hiện có khoảng 200 type virus HPV được xác định, trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở bộ phận sinh dục và 14 type nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

Bác sĩ Nguyệt khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Việt Nam có hai loại vaccine ngừa HPV: Gardasil phòng 4 type cho nữ giới 9-26 tuổi; Gardasil 9 thế hệ mới phòng 9 type cho nam nữ 9-45 tuổi.

Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil, cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Với Gardasil 9, lịch tiêm cho người 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Người đã mắc bệnh vẫn nên tiêm vaccine để phòng tái nhiễm và các type virus còn lại. Mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn.

Hoàng Dương

*Tên nhân vật được thay đổi.