Ăn nhiều rau, hạn chế thịt đỏ có đào thải được virus HPV?

Tôi nhiễm chủng HPV 16 nguy cơ cao gây ung thư, được khuyên kiêng thịt đỏ, tăng ăn rau xanh để đào thải được virus, có đúng không? (Phương Lê, 39 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Chế độ ăn nhiều rau xanh, kiêng ăn thịt đỏ để đào thải virus HPV đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, song đây là thông tin chưa có căn cứ khoa học, bạn không nên làm theo. Cho đến nay chưa có nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào cho thấy, chế độ ăn hay kiêng hoặc ăn thực phẩm nào có thể giúp đào thải virus HPV.

Các nghiên cứu chỉ ra, hệ miễn dịch có thể tự đào thải virus HPV sau 1-2 năm mà không cần điều trị. Người có hệ miễn dịch yếu và mắc các chủng virus nguy cơ cao như HPV 16, 18 khó loại bỏ virus hơn. Ở những người nhiễm dai dẳng virus, tế bào có khả năng bị biến đổi và gây ra các bệnh như sùi mào gà, tiền ung thư, ung thư.

Trường hợp của bạn đã nhiễm chủng HPV 16, có nguy cơ cao gây ung thư như cổ tử cung. Bạn cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, tái khám của bác sĩ.

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào cho rằng cần kiêng ăn thịt đỏ để trị bệnh, trong đó có đào thải virus HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bên cạnh đó, bạn nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đa dạng các thực phẩm, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, quá trình đào thải virus nhanh hơn. Bạn không sử dụng chất kích thích, tránh uống rượu bia, hút thuốc lá, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác, sử dụng biện pháp an toàn khi "yêu" để tránh nhiễm thêm chủng virus mới.

HPV là virus gây u nhú ở người, thường lây qua đường quan hệ tình dục, tiếp xúc da kề da, ít gặp hơn lây trong khi sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Hiện có hơn 200 type HPV khác nhau, trong đó có 40 loại có thể gây nhiễm trùng ở nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể như da, niêm mạc và cơ quan sinh dục. Virus HPV cũng là nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm đạo, ung thư dương vật, ung thư khoang miệng.

Việt Nam lưu hành hai loại vaccine phòng ngừa tại Việt Nam, gồm Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi 9-26. Nữ giới 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Còn vaccine Gardasil 9 là loại thế hệ mới, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Lịch tiêm cho người 9-14 tuổi gồm hai mũi cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bạn năm nay 39 tuổi, thuộc độ tuổi tiêm vaccine Gardasil 9, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chủng ngừa.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC