Dùng chung ống hút có lây sùi mào gà không?

Tôi thường đi tiệc và sử dụng chung ống hút với bạn bè, không biết có dễ bị lây virus HPV không? (Thảo Anh, 25 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

HPV là virus gây u nhú ở người, hầu hết không có triệu chứng và có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, ở những trường hợp virus không tự đào thải, HPV có nguy cơ gây sùi mào gà và các bệnh lý ung thư ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hầu họng, hậu môn.

Virus HPV được tìm thấy ở các tế bào niêm mạc, bán niêm mạc, cơ quan sinh dục, họng, miệng, mắt, hậu môn... người bệnh. Do đó, nếu một người có tổn thương do HPV ở vùng miệng họng như vết sùi, u nhú hay vết loét, virus sẽ tồn tại trong dịch tiết vùng khoang miệng. Khi sử dụng chung ống hút, người bệnh có nguy cơ lây cho người lành. Khả năng lây cao hơn khi người lành có tổn thương trong miệng.

Bạn nên quan sát các dấu hiệu bất thường trong khoang miệng. Nếu xuất hiện các biểu hiện như vết loét kéo dài không lành, u nhú, sùi nhỏ giống súp lơ ở lưỡi, lợi, vòm họng, đau khi nuốt, khàn tiếng kéo dài... cần khám bác sĩ chuyên khoa sớm.

Dùng chung ống hút có nguy cơ lây nhiễm virus HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy

Ngoài ra, tiêm vaccine phòng HPV đầy đủ, đúng phác đồ là biện pháp hiệu quả, chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus HPV, kể cả các chủng nguy cơ cao gây ung thư.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV gồm Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi 9-26. Người từ 9-13 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi. Còn vaccine Gardasil 9, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Lịch tiêm cho người 9-14 tuổi gồm hai mũi cách nhau tối thiểu 6 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh tiêm vaccine, mọi người nên hạn chế dùng chung ống hút, ly uống nước, son môi hay các vật dụng cá nhân tiếp xúc trực tiếp với vùng miệng, đặc biệt trong môi trường tập thể như quán cà phê, tiệc tùng, đi chơi nhóm... Hiện có nhiều bệnh có thể lây qua nước bọt như cúm, thủy đậu, não mô cầu, sởi. Bạn có thể sắp xếp tiêm thêm các loại vaccine này để bảo vệ toàn diện sức khỏe.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)