Khiếm khuyết vận động thường gặp ở người bệnh Parkinson

Người bệnh Parkinson thường bị run, cứng cơ, chậm vận động và mất ổn định tư thế.

Bệnh Parkinson (Parkinson Disease) là một rối loạn thoái hóa thần kinh phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 2-3% dân số từ 65 tuổi trở lên.

Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ. Những yếu tố được xem là nguy cơ như tuổi, giới tính, môi trường, ngành nghề, di truyền.

Cử nhân Phục hồi chức năng Bùi Thị Như Hà, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3 cho biết người bệnh Parkinson thường gặp những khiếm khuyết vận động, bao gồm:

Run

Là triệu chứng dễ nhận biết, phát hiện nhất. Xuất hiện nhiều và rõ ràng khi nghỉ ngơi, giảm khi đang vận động có chủ ý, mất khi đang ngủ và tăng dần khi đang căng thẳng, lo âu.

Trường hợp nặng có thể run môi, lưỡi, cằm. Khởi phát trước ở một bên, lan dần từ thân trên xuống chân và bên đối diện.

Người bệnh cũng có thể bị run có nhịp ở ngón trỏ (run vấn thuốc).

Liên tục run khi nghỉ là triệu chứng chính của bệnh Parkinson, làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động của người bệnh. Ảnh: Medere

Cứng cơ

Đây là một trong những triệu chứng chính của bệnh Parkinson, xuất hiện ở khoảng 89% ca bệnh.

Tình trạng cứng cơ khiến cơ bắp căng cứng, co rút, đau nhức, gây cản trở vận động ( đa phần ở nhóm cơ gập thân). Khi di chuyển khó kết hợp tay (đánh đồng xa cánh tay).

Chậm vận động hoặc bất động

Người bệnh vận động chậm, khó khởi đầu được và giảm vận động. Động tác sinh hoạt hàng ngày nghèo nàn, ít thực hiện được các cử động có chủ ý như không thực hiện được các động tác luân phiên với tốc độ nhanh. Không thực hiện được nhiều động tác trong cùng một lúc. Không thực hiện được đánh đồng xa cánh tay khi đi lại.

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày chậm chạp, khó khăn. Giới hạn những cử động tinh tế vùng bàn tay. Vẻ mặt đơ, ít cảm xúc, cử động môi, lưỡi, cằm chậm.

Mất ổn định, rối loạn tư thế

Phối hợp cử động tay chân và thăng bằng bị rối loạn. Tư thế người bệnh: gập nhẹ khớp háng, gối, khuỷu tay, cánh tay.

Đi bộ bước nhỏ, ngắn, chậm, chúi người về phía trước, bước đi nhanh và đột ngột cứng, khựng người lại. Đi thẳng nhanh, khó dừng lại được, khó xoay người theo ý muốn.

Bên cạnh những khiếm khuyết vận động trên, người bệnh Parkinson còn có thể gặp một số vấn đề khác như:

- Rối loạn hoạt động da: tăng tiết tuyến bã nhờn, viêm tuyến bã nhờn.

- Rối loạn tiểu tiện, hạ huyết áp tư thế.

- Rối loạn tiêu hóa, táo bón.

- Giảm chức năng khứu giác.

- Trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ.

- Suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ.

Tuy hiện nay vẫn chưa có cách điều trị khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể làm chậm tiến trình bệnh.

Thuốc điều trị có thể làm giảm triệu chứng run, co cứng giúp người bệnh dễ dàng vận động, sinh hoạt hơn. Mặc khác, tập thể dục thể thao và tập vật lý trị liệu hoặc các hoạt động trị liệu có thể giúp người bệnh cải thiện chức năng vận động, giữ thăng bằng, tăng cường sự tự lập và làm chậm sự phát triển của các rối loạn vận động do bệnh Parkinson gây ra.

Người bệnh cần gặp bác sĩ khám, có hướng điều trị và chương trình tập luyện lâu dài.

Mỹ Ý